Netflix presenta Too Hot to Handle Italia: il reality tutto tentazioni e niente sesso sbarca nel nostro Paese

La piattaforma streaming amplia il suo catalogo italiano con le versioni nostrane di Too Hot to Handle e Love Is Blind, rinominato L'amore è cieco.

Netflix continua a investire nella produzione di contenuti locali, ampliando il suo catalogo con format di successo adattati ai diversi paesi. Anche l'Italia rientra in questo progetto di espansione, e oltre ai film e alle serie TV, la piattaforma di streaming si prepara a lanciare le versioni italiane di due dei reality show più amati a livello internazionale: Too Hot to Handle e Love Is Blind, che nel nostro paese prenderà il nome di L'amore è cieco.

L'annuncio arriva in un anno speciale per Netflix Italia, che festeggia il suo decimo anniversario. Tinny Andreatta, Vicepresidente dei contenuti italiani della piattaforma, ha dichiarato che il 2025 sarà caratterizzato dalla "più ricca line-up di sempre, con più di un contenuto originale al mese". Tra le novità più attese, dunque, anche questi due reality di grande successo che hanno già conquistato il pubblico internazionale.

Too Hot to Handle: le tentazioni mettono alla prova i concorrenti

Giunto alla sua sesta stagione nella versione originale, il reality show si basa su un concept intrigante: un gruppo di giovani attraenti trascorre diverse settimane in una lussuosa villa, con la possibilità di vincere un montepremi. Tuttavia, per aggiudicarsi la vittoria, i concorrenti devono rispettare una regola fondamentale: niente baci, rapporti intimi o contatti fisici. Ogni infrazione comporta una decurtazione del premio in denaro.

Due concorrenti dell'ultima stagione di Love is blind

Il format è pensato per spingere i partecipanti a sviluppare connessioni emotive piuttosto che fisiche, con il supporto dell'assistente virtuale Lana, che li guida in un percorso di crescita personale. Il mix di tentazioni, sfide e dinamiche sentimentali crea un intreccio avvincente, che ha reso il programma un vero successo. Too Hot to Handle ha già dato vita a due spin-off: uno in Brasile (con due stagioni) e uno per l'America Latina (con una stagione). In Europa, oltre all'Italia, l'esperimento interesserà anche la Francia.

L'amore è cieco: un esperimento sociale sull'amore

Conosciuto nel mondo come Love Is Blind, questo reality show è un esperimento sociale che esplora la possibilità di innamorarsi senza vedersi. I partecipanti, separati in "capsule" isolate, conversano per dieci giorni tramite un altoparlante, senza alcun contatto visivo. Se tra due concorrenti scatta la scintilla, possono fidanzarsi senza essersi mai incontrati dal vivo.

Solo dopo la proposta hanno modo di vedersi per la prima volta e affrontare una convivenza in un resort prima del matrimonio. Successivamente, il percorso continua con la convivenza in città, l'acquisto degli abiti per il gran giorno, fino al momento clou della decisione finale: sposarsi o lasciarsi davanti all'altare?

Il format ha riscosso enorme successo in tutto il mondo, dando vita a numerose edizioni locali, tra cui quelle in Francia, Germania, Giappone, Svezia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Argentina. Ora anche l'Italia avrà la sua versione di Love Is Blind, ribattezzata, come abbiamo già detto, L'amore è cieco.

Quando arriveranno le versioni italiane?

Al momento, non si conoscono ancora i dettagli sulle edizioni nostrane di Too Hot to Handle e L'amore è cieco. Non sono state annunciate date di uscita, né le location scelte dalla produzione, né se il casting sia già stato avviato per selezionare i partecipanti. Tuttavia, l'attesa tra i fan italiani è già altissima e la curiosità cresce giorno dopo giorno.