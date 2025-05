L'Isola dei Famosi 2025, Patrizia Rossetti furiosa con Alessia Fabiani: "Attenta a come parli!"

A L'Isola dei Famosi 2025 il clima si fa rovente, e non solo per la fame: il "furto" di un tizzone da parte del gruppo dei Giovani ha scatenato una bufera senza precedenti tra i Senatori. Tutto è iniziato quando Mirko Frezza, consapevole dell'infrazione che stava facendo, ha ceduto del fuoco ai rivali, permettendo loro di cuocere il riso (e quindi di mangiare). A smascherare il gesto ci ha pensato Alessia Fabiani, che però ha scatenato un effetto domino che ha coinvolto tutto il gruppo. A "rimetterci" anche Patrizia Rossetti che però non accetta le parole della showgirl e replica in modo durissimo.

La soffiata di Alessia Fabiani incendia l'Isola dei Famosi 2025

L'Isola dei Famosi 2025

Ad accendere la miccia - per rimanere in tema - è stata proprio Alessia Fabiani, che ha raccontato quanto aveva visto a Nunzio Stancampiano. Quest'ultimo ha ammesso tutto, spiegando di aver accettato il fuoco "per il bene di tutti", pur sapendo che era vietato. Teresanna Pugliese lo ha difeso a spada tratta, mentre non ha risparmiato critiche ad Alessia, accusandola di falsità. Anche Spadino ha riconosciuto l'errore, ma ha giustificato la scelta con la fame e l'impulsività, che hanno prevalso in un momento di debolezza.

Patrizia Rossetti contro Alessia: "Stai attenta a come parli"

A finire nel mirino della polemica è stata anche Patrizia Rossetti, trascinata suo malgrado nella discussione. Fabiani l'ha infatti chiamata in causa sostenendo che anche lei avesse visto il fuoco che passava di mano. Ma la risposta di Rossetti è stata furibonda: ha negato con forza, accusando Alessia di mentire e minacciando di passare alle vie di fatto se le offese fossero continuate.

"Io non ho visto niente e non dire che sono bugiarda", urla Rossetti, che poi minaccia Fabiani: "Non ti permettere di darmi più della bugiarda perché succede qualcosa eh, cara signorina non è la verità, sei tu che sei bugiarda e stai attenta a come parli". Uno scontro senza filtri che ha fatto tremare la playa palapa. Ma la showgirl non si è fatta intimidire e ha replicato: "Ma quanto sei bugiarda Patrizia".

Adinolfi interviene: "Non siamo individui, ma comunità"

Mario Adinolfi

In tutto questo a far da paciere è l'insospettabile Mario Adinolfi, che ha provato a riportare l'attenzione sul senso di responsabilità collettiva, criticando duramente l'azione di Mirko Frezza. "Gli atti individuali riguardano tutti se stiamo in una comunità", ha detto, ma le sue parole sono cadute nel vuoto: il gruppo sembra ormai spaccato.