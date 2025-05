L’Isola dei Famosi 2025: Antonella Mosetti lascia il reality, pioggia di ritiri in due settimane

Da oggi, in Honduras, c'è un naufrago in meno. Anzi, una naufraga. Antonella Mosetti infatti, ha lasciato l'Isola dei Famosi: la notizia è stata ufficializzata anche dai profili social del programma di Canale 5. Nel giro di pochi giorni, si tratta della sesta concorrente che abbandona il gioco.

Tutti i ritiri

Spadino e Nunzio si ritirano

Tre le puntate del reality show andate in onda, tantissimi gli abbandoni in nemmeno un mese di messa in onda: dopo l'eliminazione di Lorenzo Tano, una vera e propria slavina di ritiri. Hanno iniziato Angelo Famao e Leonardo Brum, che prima hanno tentennato, poi dopo pochi giorni hanno mollato tutto, senza nemmeno aspettare la terza puntata. Poi, durante la diretta di mercoledì 21 maggio, è toccato a Nunzio Stancampiano, Spadino e Camila Giorgi, anche se la tennista non per fame e privazioni, ma per motivi familiari. Non si è entrati nel dettaglio, ma in puntata si è lasciato intendere che qualcuno stesse male.

Mirko Frezza

A questa ecatombe dello scorso mercoledì poi, si aggiunge Mirko Frezza che però ha ritrattato dopo una decina minuti; visti i precedenti però, non è detto che anche lui non possa aggiungersi alla lista.

La crisi di Antonella Mosetti

Antonella Mosetti e Alessia Fabiani

Antonella Mosetti aveva dimostrato sin da subito segni di cedimento, raccontando di non aver ancora superato il lutto per la morte del padre. La figlia e il fratello l'avevano rassicurata, ma senza riuscire davvero a convincerla.

Ecco quindi che anche lei se ne va. Per il programma di Canale 5 ora si mette davvero male: gli ascolti scendono (anche a causa di una collocazione ballerina) nonostante la conduttrice sia sia rivelata una piacevole sorpresa, mentre il cast si è quasi dimezzato in pochi giorni.