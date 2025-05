Antonella Mosetti ancora in crisi all'Isola dei famosi 2025: "Sto male, voglio andarmene!"

La crisi sembrava rientrata nel corso dell'ultima puntata, ma all'Isola Antonella Mosetti continua a voler lasciare il reality.

Per un attimo inoltre, la naufraga ha lasciato la spiaggia e gli altri pensavano avesse abbandonato il programma di Canale 5.

I dubbi di Antonella Mosetti: "Non ce la faccio più"

Antonella Mosetti e Alessia Fabiani

Nel corso della puntata di lunedì 12 maggio, la Mosetti aveva manifestato il uso malessere, ma le parole della figlia Asia l'avevano convinta a rimanere. Ora, sulla playa, la Mosetti si è però confidata con Loredana Cannata, ammettendo di stare male e che non ha senso tirare avanti.

"Mi gira la testa, mi viene da piangere" ha detto, per poi spiegare di non riuscire più a rimanere in gioco: "Non ce la faccio più. È inutile che traccheggiamo. Basta, ognuno ha il suo limite. Mi devo ammalare? Non credo che andarsene significhi essere debole. Questa è un'altra cosa che non accetto. All'età nostra andarsene significa non accettare delle condizioni".

A quel punto, la Cannata le ha chiesto conferma, a cui la Mosetti ha replicato: "Mi manca l'aria. Sentendoti debole, tanto debole, tutti gli altri sensi, tutte le altre cose vanno a mille".

Più tardi poi, la Mosetti ha lasciato la spiaggia per tornare dopo un po' a bordo di una barchetta, proprio mentre gli altri pensavano si fosse ritirata.

Perché la Mosetti ha lasciato la spiaggia

Veronica Gentili conduce L'isola dei famosi 2025

A chi le ha chiesto spiegazioni, Mario Adinolfi su tutti, su cosa fosse successo, la showgirl ha risposto che avrebbe raccontato quel che poteva. Sicuramente ne sapremo di più nella diretta di domani sera,mercoledì 21 maggio, durante la terza puntata di questa Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili.