Isola dei Famosi 2023, incidente e tensioni tra i naufraghi: Fiore Argento colpita da un masso accusa Helena

Durante la giornata di oggi all'Isola dei Famosi 2023 si è verificato un incidente fortunatamente senza conseguenze gravi, che ha portato ad una discussione tra i naufraghi. Fiore Argento è stata colpita da un masso e, secondo la ricostruzione fornita dalla sorella di Asia, Helena Prestes sarebbe stata colei che l'ha lanciato. La modella brasiliana ha negato di averlo fatto intenzionalmente, accusando a sua volta Fiore di avere un atteggiamento vittimistico.

Durante la raccolta quotidiana della legna, elemento vitale per mantenere il fuoco acceso sull'Isola dei Famosi, Fiore Argento è stata colpita da un masso. Immediatamente dopo l'incidente, ha accusato Helena Prestes di averlo lanciato volontariamente.

Nonostante le parole di Fiore, la modella brasiliana ha respinto fermamente l'accusa di aver lanciato il masso deliberatamente e ha invece spiegato la dinamica dell'incidente, sostenendo che si è trattato di un evento accidentale. Gli altri naufraghi sono intervenuti per controllare le condizioni di salute della Argento, constatando che, fortunatamente, Fiore non aveva subito nessun grave infortunio.

Nonostante le affermazioni di Helena, la figlia di Dario Argento è rimasta visibilmente scossa dall'accaduto e ha mostrato risentimento verso la naufraga, ritenendola responsabile dell'incidente. "Prima di gettarmi dei tronchi addosso, per favore pensaci due volte. Sii più attenta nel fare le cose", ha detto Fiore.

La Prestes ha poi tentato di spiegare la situazione, affermando che anche lei era scivolata e che non era colpa sua. "È caduto, anche io sono scivolata. Non è colpa mia se è successo. Potrei essere caduta anch'io. Capisco che Fiore sia fragile e dolce, ma siamo su un'isola selvaggia e le cose possono succedere", ha replicato la brasiliana.

Nonostante ciò, Fiore ha continuato ad essere risentita. Helena l'ha accusata di aver assunto un atteggiamento vittimistico verso di lei: "Lei ha avuto un atteggiamento da vittima nei miei confronti per tre giorni consecutivi". L'incidente, seppur di lieve entità, ha creato un clima di tensione tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi.

Subito dopo infatti, i concorrenti si sono riuniti sulla spiaggia per discutere dell'accaduto. In particolare, Andrea Lo Cicero, vincitore della prova leader della settimana, ha esortato le ragazze a essere più collaborative tra di loro. Helena ha ribadito che la pietra è caduta accidentalmente e non è stata colpa sua. Tuttavia, il leader ha aggiunto: "So che vuoi fare del tuo meglio, ma non dovresti rischiare troppo per un pezzo di legno". E rivolgendosi a Nathaly ha aggiunto: "Chiedo solo il massimo impegno da parte vostra". "Sono abile nell'arrampicata e ho portato giù un tronco senza fatica, apprezzo il tuo ruolo di leader, ma basta così, non mi sono fatta male", ha chiosato Nathaly Caldonazzo.

Durante la giornata, si è svolta anche una conversazione riguardo alla suddivisione del cibo. Andrea ha proposto di utilizzare il cocco come unità di misura per dividere le porzioni, mentre Simone era a favore di una suddivisione più approssimativa, dividendo la quantità di riso presente nel sacco tra le tre tribù a occhio, come mostrato nel video caricato su Mediaset Infinity.