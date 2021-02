Lisey's Story e Physical: le prime scene delle serie in un promo di Apple TV+

Apple TV+ ha presentato alcuni dei suoi prossimi progetti con un video promozionale in cui è possibile vedere le prime scene di nuove serie come Lisey's Story e Physical.

Il video presenta alcuni dei film e degli show che arriveranno prossimamente sulla piattaforma di streaming.

Lisey's Story è la nuova serie tratta dal romanzo scritto da Stephen King con protagonisti Julianne Moore e Clive Owen. Al centro della trama ci sarà una donna che è costretta ad affrontare il suo passato due anni dopo la morte del marito.

Physical è invece uno show composto da episodi della durata di trenta minuti con star Rose Byrne nella parte di una casalinga apparentemente devota nei confronti del marito, che sta tentando di fare carriera in politica. Sheila ha però in privato un approccio divertente e dark alla vita e lotta contro la sua poca autostima, entrando così nel mondo dell'aerobica, passione che inaspettatamente la porta a dare vita a un importante giro di affari che la trasforma totalmente.

Nella presentazione video ci sono anche scene tratte da The Foundation, Mr. Corman, The Shrink Next Door, della seconda stagione di The Morning Show, Truth to Be Told, The Morning Show e See.