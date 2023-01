Lisa Marie Presley, Riley Keough condivide la sua ultima foto con la madre: "Sarò sempre grata"

Lisa Marie Presley, figlia del leggendario Elvis e Priscilla Presley, è venuta a mancare alcune settimane fa per via di un arresto cardiaco. La star è morta a soli 54 anni nella sua dimora in California.

Nei giorni successivi alla sua scomparsa i social si sono riempiti di omaggi nei suoi confronti e adesso anche la figlia, Riley Keough, ha voluto condividere su Instagram un'immagine molto toccante. Si tratta dell'ultima foto di lei con Lisa Marie Presley nella giornata dell'8 gennaio a Graceland: data in cui è stato celebrato il compleanno del compianto Elvis e alla festa erano presenti anche Austin Butler e il regista Baz Luhrmann.

"Mi sento miracolata nell'avere questa foto dell'ultima foto in cui ho visto la mia splendida mamma. Sarò sempre grata" ha scritto l'attrice sui social.

Purtroppo le condizioni precarie di Lisa Marie Presley avevano già preoccupato i fan alla cerimonia dei Golden Globe quando la star aveva mostrato evidenti difficoltà nel parlare e restare in equilibrio nel corso di un'intervista sul red carpet.