Riley Keough ricorda la sua ultima serata con la madre Lisa Marie Presley: 'Era bellissima'

Riley Keough ha ricordato la madre Lisa Marie Presley in una nuova intervista, svelando quando l'ha vista in vita per l'ultima volta prima della sua morte.

L'attrice, intervistata da Vanity Fair, ha inoltre affrontato il delicato tema della disputa legale intrapresa con la nonna Priscilla dopo la terribile perdita.

Il ricordo della madre

Tra le pagine del magazine, Riley Keough ha ricordato che pochi giorni prima della cerimonia di consegna dei Golden Globe aveva cenato con la madre Lisa Marie Presley in occasione di un party per sostenere il film Elvis, con star Austin Butler.

La star di Daisy Jones & The Six ha ricordato: "Abbiamo cenato insieme. Quella è stata l'ultima volta che l'ho vista. Mi ricordo di aver pensato quanto fosse bellissima e quello è il mio ricordo più forte della cena".

L'attrice non ha esitato a condividere la propria sofferenza: "Ho affrontato molto dolore e ho avuto... Parti di me sono morte con lei e mi è sembrato che il cuore esplodesse, ma al tempo stesso ho rafforzato le qualità che emergono affrontando le avversità".

I problemi con la nonna Priscilla

Riley è stata nominata unica erede di Lisa Marie dopo delle dispute legali con la nonna Priscilla, ma questo sembra non aver rovinato il loro legame: "La situazione con Nonna sarà all'insegna della felicità. Non è mai stato in altro modo. Ci sono stati dei problemi, ma ora tutto andrà come doveva. Lei è una donna bellissima ed è stata una parte immensa della creazione di quanto ci ha lasciato mio padre e di Graceland, è davvero importante per lei".

Riley ha sottolineato: "Elvis è stato l'amore della sua vita. Tutto quello che sui mezzi di comunicazione suggeriscono che non sia così mi rattrista perché, alla fine, tutto quello che vuole è amare e proteggere Graceland e la famiglia Presley. Quella è tutta la sua vita. Si tratta di una grande responsabilità che ha provato ad avere. Nessuna di tutte quelle cose ha mai avuto un ruolo nel nostro rapporto prima della morte di mia madre. Era semplicamente mia nonna".