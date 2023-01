Lisa Marie Presley, Nicolas Cage ricorda con affetto l'ex moglie: "La sua presenza illuminava ogni stanza"

La morte di Lisa Marie Presley ha suscitato molte reazioni tra le star di Hollywood e anche Nicolas Cage, ex marito della figlia di Elvis, ha voluto ricordarla.

L'attore ha rilasciato un comunicato per dire addio alla cantante e artista, morta nella giornata di ieri a soli 54 anni dopo aver avuto un infarto nella sua casa in California.

Nicolas Cage ha dichiarato: "Questa è una notizia devastante. Lisa aveva la risata più grandiosa tra chiunque io abbia mai incontrato. Illuminava ogni stanza e ho il cuore spezzato. Trovo un po' di conforto credendo che si sia riunita con suo figlio Benjamin".

L'attore aveva sposato Lisa Marie Presley nell'agosto 2022, dopo che la coppia si era frequentata per un anno. Alcuni mesi dopo, tuttavia, Cage aveva chiesto il divorzio, finalizzato nel 2004.

Nicolas, nel suo ricordo, ha citato Benjamin Keough, il figlio dell'ex moglie che si è tristemente suicidato nel 2020 a soli 27 anni, evento che aveva devastato emotivamente Lisa.

Tra gli omaggi condivisi online anche le parole di Bette Midler che ha ammesso di essere sconvolta: "Così meravigliosa e aveva solo 54 anni. Non riesco realmente a capirlo".

John Travolta ha invece scritto online: "Lisa, piccola, sono così dispiaciuto. Mi mancherai ma ci rivedremo. Il mio affetto e il mio cuore sono rivolti a Riley, Priscilla, Harper e Finley".

Marlee Matlin ha invece spiegato di aver conosciuto Priscilla Presley mentre stava partecipando a Dancing with the Stars: "Come madre non riesco a immaginare il dolore che sta affrontando. Penso all'immagine della piccola Lisa Marie mentre cresceva".