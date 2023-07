Riley Keough ricorda sui social gli affetti scomparsi: il fratello e la madre Lisa Marie Presley

La star di The Daisy Jones & The Six Riley Keough ha ricordato in un post il fratello e la madre scomparsi con una foto.

Dopo aver ricevuto una nomination agli Emmy Award per la sua interpretazione in The Daisy Jones & The Six, l'attrice Riley Keough ha pubblicato sui social un post in ricordo dei propri cari scomparsi, il fratello Benjamin e la madre Lisa Marie Presley.

L'immagine in bianco e nero mostra Benjamin da bambino che fa una smorfia mentre posa accanto alla madre Lisa Marie. Oltre a condividere l'immagine, Riley Keough ha scritto nelle storie la frase 'Mi mancate entrambi'. Il fratello Benjamin è morto suicida il 12 luglio 2020 all'età di 27 anni mentre Lisa Marie Presley, figlia di Priscilla Presley e di Elvis è morta lo scorso gennaio a 54 anni dopo aver subito un arresto cardiaco. Entrambi sono sepolti al Meditation Garden della villa di Elvis a Graceland.

American Honey: Riley Keough durante il photocall

Creata da Scott Neustadter e Michael H. Weber, The Daisy Jones & The Six è una miniserie basata sull'omonimo romanzo di Taylor Jenkins Reid e disponibile da marzo su Prime Video. Riley Keough interpreta la protagonista Daisy Jones nel racconto di una rock band degli anni '70 dalla loro ascesa musicale sulla scena di Los Angeles fino alla conquista del mondo.