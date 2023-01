Lisa Marie Presley: l'ultima intervista ai Golden Globe prima della morte è preoccupante (VIDEO)

Nei giorni scorsi si è purtroppo spenta a soli 54 anni Lisa Marie Presley, figlia del leggendario Elvis e di Priscilla Presley. La causa del decesso è stata un infarto nella sua dimora in California.

Le sue precarie condizioni di salute avevano già destato preoccupazione durante i Golden Globe quando, nel corso di un'intervista, è andata via in maniera molto brusca e strana. "Ho capito da subito che qualcosa non andava. Parlava a malapena, in maniera molto lenta, e faticava a stare in equilibrio. Sicuramente era consapevole di quanto stesse accadendo, ma c'era qualcosa che non funzionava" ha raccontato Billy Bush, presentatore del programma Extra.

Lisa Marie Presley, Nicolas Cage ricorda con affetto l'ex moglie: "La sua presenza illuminava ogni stanza"

Lisa aveva celebrato quella stessa sera la vittoria ai Golden Globe di Austin Butler per la fantastica performance nei panni del padre in Elvis, film diretto da Baz Luhrmann e uscito nelle sale lo scorso anno.

La star di Hollywood aveva adorato il film, dichiarando di averlo visto per ben due volte: "Devo dire che è assolutamente squisito. Austin Butler ha canalizzato e incarnato magnificamente il cuore e l'anima di mio padre. Si riesce quasi a sentire tutto l'amore, la cura e il rispetto di Baz per mio padre durante questo bellissimo film".