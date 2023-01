Lisa Marie Presley morta a 54 anni

Lisa Marie Presley, figlia di Elvis, è morta il 12 gennaio 2023 in seguito a un arresto cardiaco, solo due giorni fa aveva partecipato alla cerimonia dei Golden Globe con la madre Priscilla per sostenere il biopic di Baz Luhrman sul padre

Lisa Marie Presley, unica figlia di Elvis Presley, è morta il 12 gennaio 2023 in un ospedale di Los Angeles in seguito a un arresto cardiaco. La conferma a Variety dal suo portavoce. Aveva 54 anni.

"Priscilla Presley e la famiglia Presley sono scioccati e devastati dalla tragica morte della loro amata Lisa Marie", si legge in una dichiarazione della famiglia. "Sono profondamente grati per il sostegno, l'amore e le preghiere di tutti e chiedono privacy in questo momento molto difficile".

Lisa Marie Presley era stata ricoverata ieri mattina dopo aver subito un arresto cardiaco nella sua casa di Calabasas, in California, appena due giorni dopo aver partecipato alla cerimonia dei Golden Globes 2023 con sua madre Priscilla Presley. È stata portata d'urgenza in ospedale dopo che i paramedici hanno eseguito la rianimazione cardiopolmonare. Il suo ex marito Danny Keough, che viveva con lei, le ha praticato le manovre di rianimazione prima dell'arrivo dei paramedici, secondo TMZ.

Lisa Marie e la madre Priscilla Presley erano presenti ai Golden Globes il 10 gennaio per vedere Austin Butler vincere il Golden Globe per il suo ruolo da protagonista ne a suo padre. Hanno anche partecipato a una festa pre-Globes domenica per Elvis, dove la famiglia ha onorato quello che sarebbe stato l'88° compleanno del Re del Rock 'n Roll. "Sono così sopraffatta da questo film e dall'effetto che ha avuto e da quello che ha fatto Austin. Sono così orgogliosa. So che anche mio padre sarebbe molto orgoglioso", aveva dichiarato Lisa Marie all'evento.

Figlia unica del re del rock, Lisa Marie Presley ha affrontato il divorzio dei suoi genitori all'età di 5 anni, la morte di suo padre all'età di 9 anni e un periodo di dipendenza dalle droghe prima di abbracciare Scientology. Aveva parlato pubblicamente con Playboy di abusi subiti da un fidanzato di sua madre e aveva fattoi molto discutere per i suoi matrimoni con Michael Jackson e Nicolas Cage.

Lisa Marie Presley è nata esattamente nove mesi dopo il matrimonio di Elvis Presley con Priscilla Beaulieu, che ha incontrato il re del rock 'n roll all'età di 14 anni e in seguito ha recitato in diversi film e programmi TV dopo il divorzio dal celebre marito.

Ha ereditato la villa di Elvis, Graceland, dopo la morte di suo padre, nonno e bisnonna, e poi ha ereditato l'intera proprietà di Elvis Presley quando ha compiuto 25 anni. Ha venduto l'85% della proprietà, che aveva un valore stimato di 100 milioni di dollari quando l'ha ereditata, nel 2005, a Industrial Media, ma ha mantenuto il controllo di Graceland.

Lisa Marie Presley si è dedicata alla musica pubblicando il suo primo album come cantautrice, To Whom It May Concern, nel 2003. È apparsa anche nel video di Michael Jackson per You Are Not Alone nel 1995.

Uno dei suoi quattro figli, Benjamin Keough, si è suicidato nel 2020 a 27 anni. Lisa Marie lascia le figlie Riley Keough e le gemelle Finley e Harper, avute dall'ex marito Michael Lockwood.