Lisa Kudrow affianca Ray Romano nella serie comica No Good Deed

La star di Friends Lisa Kudrow torna sul piccolo schermo al fianco di Ray Romano nella serie comica No Good Deed. Le due star e icone delle più grandi sitcom di fine anni '90 (Friends e Tutti amano Raymond) si riuniscono nella nuova serie dark comedy targata Netflix che sarà composta da otto episodi.

Friends: The Reunion, Lisa Kudrow svela i suoi momenti preferiti dello speciale

No Good Deed

La serie è ideata da Liz Feldman (Dead to Me - Amiche per la morte) e segue tre famiglie molto diverse tra loro, in lizza per acquistare la stessa villa in stile spagnolo degli anni Venti che pensano possa risolvere tutti i loro problemi. Ma come i venditori hanno già scoperto, a volte la casa dei nostri sogni può essere un vero e proprio incubo.

La Kudrow interpreterà Lydia Morgan, ex pianista da concerto di grande talento, moglie di Paul (Romano) e una madre amorevole, anche se imperfetta, dei loro due figli. È sconvolta dall'idea di vendere la loro casa di Los Feliz, un luogo pieno di ricordi felici e di oscuri segreti. Feldman è showrunner e produttore esecutivo insieme a Will Ferrell e Jessica Elbaum per la Gloria Sanchez Productions, Christie Smith e Silver Tree, che dirigerà l'episodio pilota e la restante stagione.

La Kudrow ha vinto un Emmy per il suo ruolo di Phoebe Buffay in Friends nel 1998. Inoltre l'attrice-produttrice ha ottenuto finora 15 nomination agli Emmy, l'ultima delle quali nella categoria Outstanding Variety Special (Pre-Recorded) per aver prodotto, insieme ai suoi co-protagonisti di Friends, Friends: The Reunion.

Prossimamente, la Kudrow reciterà accanto a Brian Cox ed Edie Falco nella commedia horror The Parenting per Max e nell'adattamento in serie del film I banditi del tempo co-scritto, diretto e prodotto da Taika Waititi.