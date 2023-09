L'invenzione della neve: una clip esclusiva del film di Vittorio Moroni con Elena Gigliotti

Elena Gigliotti è la protagonista del film L'invenzione della neve, diretto da Vittorio Moroni, ecco una clip esclusiva del progetto distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

Dopo l'anteprima mondiale alla Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia, all'interno delle Notti Veneziane, sezione realizzata dalle Giornate degli autori in accordo con Isola Edipo, il 14 settembre arriva nelle sale L'invenzione della neve, il film diretto da Vittorio Moroni con Elena Gigliotti e Alessandro Averone, di cui potete vedere una clip in anteprima esclusiva.

Nel video si vede la protagonista Carmen mentre aspetta di incontrare sua figlia, dovendo però affrontare il suo ex che le ricorda che non può stare in quella casa.

I dettagli del film

L'invenzione della neve vede protagonista Carmen - interpretata dall'attrice Elena Gigliotti - una donna dalla forza ancestrale, eccessiva, invadente, sbagliata e, forse, pericolosa. Carmen agisce usando bugie, manipolazioni e seduzione, come ha imparato fin da piccola, per non perdere sua figlia e l'uomo che dice di amare, Massimo.

Una favola, animata da Gianluigi Toccafondo, fa da fil rouge alla storia che strega lo spettatore e lo accompagna nelle vite di Carmen e Massimo, dalle tinte fosche, spietate e paradossalmente romantiche.

Il cast è composto da Elena Gigliotti, Alessandro Averone, Anna Ferruzzo, Anna Bellato, Eleonora De Luca e con Carola Stagnaro.

Il regista Vittorio Moroni ha dichiarato: "Il film, a suo modo un noir, un thriller dell'anima, cerca di portare alla luce l'umanità che si cela dietro il loro costante bisogno di aggredirsi e di amarsi. Nonostante la loro crudeltà, Carmen e Massimo sono creature giuste, a modo loro, all'interno del modello che si sono dati, nonché l'unico che conoscono per esistere".

L'invenzione della neve è stato girato in 18 giorni e le 6 scene principali sono state riprese senza interruzioni per 30 minuti in media, chiedendo agli attori di considerare ogni imprevisto come un'opportunità, di abitare la scena come un documentario, come la vita.

L'invenzione della neve, la recensione: un racconto di amore e disperazione realistico e intenso

La sinossi

Carmen ama troppo intensamente, troppo a modo suo e il mondo non glielo perdona. Lei e Massimo sisono lasciati, ma Carmen continua a considerarlo l'uomo della sua vita. Adora Giada, la figlia che hanno avuto insieme e che adesso ha 5 anni. La bambina è stata affidata al padre, alla madre il permesso di vederla una volta ogni quindici giorni. Carmen non ci sta: sa di aver commesso degli errori, ma anche di essere una buona madre e non permetterà che accada di nuovo quello che è successo a lei da bambina. Se il mondo la vuole distruggere, lei trasformerà il mondo.