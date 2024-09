Grande Fratello: Lorenzo e Helena si baciano, gli autori li convocano nel confessionale

Lorenzo Spolverato nei giorni scorsi si era affermato come il candidato numero uno tra i gieffini nella casa più spiata d'Italia, le aspettative erano elevate: tutti erano certi che il modello milanese sarebbe stato il primo concorrente a baciare una sua coinquilina in questa edizione del Grande Fratello. E lui non ha deluso le attese, posando le sue labbra su quelle della modella brasiliana Helena Prestes.

Lorenzo Spolverato e Helena Prestes: un bacio che fa sognare

Le precedenti edizioni del reality show hanno insegnato ai concorrenti che le storie all'interno della Casa funzionano sempre, poiché creano una fanbase pronta a sostenere i propri beniamini durante le nomination. Lorenzo, tra i nuovi coinquilini, sembra essere colui che ha studiato e compreso a fondo questa dinamica. Dopo aver tentato un approccio con Shaila Gatta, ha ora deciso di avvicinarsi a Helena.

Il primo bacio, sebbene sia avvenuto in un contesto ludico, ha avuto il sapore di un momento autentico. Durante la notte, alcuni gieffini hanno messo in scena delle performance teatrali, un espediente utilizzato anche nei giorni precedenti per passare il tempo. Jessica Morlacchi, inizialmente designata per baciarsi con Luca Giglioli, ha preferito rinunciare, esprimendo il proprio imbarazzo.

Una foto di Lorenzo condivisa sui social

A questo punto, si sono "sacrificati" Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Dopo aver "recitato" alcune battute, i gieffini si sono baciati con passione, suscitando applausi e consensi da parte dei loro compagni d'avventura. Sul web, le opinioni si dividono: molti sono convinti che i due stiano preparando il terreno per una "fake ship", mentre altri sono certi che la chimica tra loro sia genuina.

Intanto, gli autori del programma non hanno perso tempo e hanno subito convocato i due ragazzi nel confessionale, per la gioia di Alfonso Signorini, che ha già pronto il primo segmento della puntata di lunedì 30 settembre. Il pubblico è in attesa di scoprire come si evolverà questa chiacchierata "storia d'amore".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: In giardino, Lorenzo Spolverato e Helena Prestes recitano una scena d'amore e scatta il bacio cinematografico