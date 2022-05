Lino Capolicchio, attore de Il giardino dei Finzi Contini e La casa dalle finestre che ridono, morto a 78 anni

Lino Capolicchio, attore e doppiatore italiano interprete de Il giardino dei Finzi Contini, La piovra e La casa dalle finestre che ridono, è morto a Roma il 3 maggio 2022. Capolicchio aveva 78 anni.

Lino Capolicchio in una scena de La casa dalle finestre che ridono

Nato a Merano e cresciuto a Torino, Lino Capolicchio si era trasferito a Roma, dove ha frequentato l'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico. I suoi esordi di attore lo conducono presso il Piccolo Teatro di Milano, nella compagnia di Giorgio Strehler. tra il 1966 e il 1977 compare nelle serie Il conte di Montecristo e Questi nostri figli, per poi esordire al cinema nel 1968 in Escalation di Roberto Faenza a fianco di Gabriele Ferzetti.

Lino Capolicchio è stato uno dei protagonisti della stagione dello sperimentalismo e della militanza del cinema italiano degli anni settanta. Ha recitato in Metti, una sera a cena di Giuseppe Patroni Griffi, Fiorile dei Fratelli Taviani, Il giovane normale di Dino Risi e Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica, con il quale vinse il David di Donatello. fondamentale anche la collaborazione con Pupi Avati, che lo ha diretto in Fratelli e sorelle, nell'horror seminale La casa dalle finestre che ridono, in Una sconfinata giovinezza e , più di recente, in Il signor Diavolo.

Il pubblico televisivo lo ricorda, inoltre, per la sua partecipazione a La piovra nel ruolo del Professor Mattinera.