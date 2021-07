Lino Banfi in lacrime per Raffaella Carrà: "Mi ha aiutato in un momento difficile"

Intervenuto a Estate in Diretta, Lino Banfi è scoppiato a piangere mentre ricordava Raffaella Carrà: il noto attore ha raccontato di essere stato aiutato dalla compianta showgirl in un'occasione particolare.

Intervenuto a Estate in Diretta per ricordare Raffaella Carrà, Lino Banfi ha raccontato ai due conduttori, Roberta Capua e Gianluca Semprini, l'importanza che la showgirl scomparsa questa settimana ha avuto per lui in una particolare occasione. Per questo motivo, l'attore è anche scoppiato a piangere durante il suo racconto.

Lino Banfi in una scena del film L'allenatore nel pallone 2 (2007)

Il programma di Rai1 ha seguito in diretta il corteo funebre che ha toccato i luoghi simbolo di Roma legati alla carriera di Raffaella Carrà, da poco compianta all'età di 78 anni. In modo particolare, Lino Banfi è scoppiato a piangere ricordando un evento. L'attore ha dichiarato: "Anni fa, un mio programma venne cancellato alla terza puntata per una serie di ragioni. Rimasi male perché ero reduce da grandi successi e lo venni a sapere il giorno prima".

L'attore ha continuato: "Per questa ragione, chiamai Raffaella Carrà e le dissi che non sarei potuto andare ospite nella sua trasmissione perché volevo tornare a casa. Più tardi ho saputo che lei in diretta mi mandò un messaggio affettuoso dicendo: 'Nessuno di noi è perfetto, me compresa. Possiamo fare tutti delle trasmissioni meno belle. Ma sei un grande artista, devi cancellare questo momento e ripartire'".

Lino Banfi non è riuscito a trattenere le lacrime nel suo ricordo della compianta Raffaella Carrà e ha concluso in questo modo il suo intervento: "Pensiamo se oggi un conduttore o conduttrice perderebbe tutto questo tempo in diretta parlando di un ospite che non è andato. Era unica".

Nei giorni scorsi, Sergio Japino ha lanciato un appello ai fan di Raffaella Carrà per un ultimo saluto alla loro beniamina: il regista televisivo e coreografo ha chiesto a tutti i fan di recarsi venerdì in una qualsiasi chiesa alle 12 in punto per omaggiare la showgirl.