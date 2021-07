Raffaella Carrà: da Japino l'appello a tutti i fan per l'ultimo saluto alla star

Sergio Japino ha fatto un appello ai fan di Raffaella Carrà per un ultimo saluto alla star televisiva: il regista televisivo ha dato a tutti un appuntamento virtuale per venerdì 9 luglio, il giorno dei funerali.

Venerdì 9 luglio è il giorno dei funerali di Raffaella Carrà: un appello ai fan della star per un ultimo saluto alla loro beniamina è stato fatto da Sergio Japino. Il regista televisivo e coreografo ha chiesto a tutti di recarsi quel giorno in una qualsiasi chiesa alle ore 12:00.

Oggi, con il corteo funebre, inizia la tre giorni programmata per dare l'addio a Raffaella Carrà. La cronaca e le immagini del TG1 accompagneranno il feretro dell'artista da casa sua fino al Campidoglio, dove è stata allestita la camera ardente. Il corteo farà tappa davanti ad alcuni degli edifici più importanti della RAI e legati alla carriera della Carrà, come l'Auditorium Rai, da dove veniva trasmesso 'Carramba! Che sorpresa'.

Sergio Japino ha annunciato la morte di Raffaella e ora ha voluto fare un appello ai fan sparsi in tutto il mondo. Il coreografo vorrebbe che nel giorno dei funerali della sua ex compagna tutti si dessero un appuntamento virtuale alla stessa ora in Chiesa: "Faccio un appello: chiedo a tutti i suoi fans, in Italia, nel mondo di darsi appuntamento alle ore 12 di questo venerdì, nelle chiese dei piccoli paesini come in quelle delle grandi città, per offrire tutti insieme l'ultimo saluto virtuale a Raffaella", ha detto Sergio.

I funerali di Raffaella Carrà saranno celebrati venerdì 9 luglio 2021 alle ore 12:00 nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, in Piazza del Campidoglio. La RAI coprirà la cerimonia con un collegamento in diretta televisiva e streaming.