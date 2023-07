Pluto TV, oggi il servizio digitale festeggia il compleanno di Lino Banfi con i suoi film più iconici

Oggi 9 luglio 2023, Lino Banfi festeggia il suo 87esimo compleanno, Pluto TV ha deciso di celebrare il comico pugliese con una programmazione speciale. Sul canale Pluto TV Cinema Italiano, dalle ore 19:30, saranno disponibili alcuni dei film più amati della sua epoca da scapolo d'oro.

Lino Banfi, conosciuto dai più giovani come nonno Libero, per il suo ruolo in Un medico in famiglia è stato anche uno degli attori simbolo della commedia sexy all'italiana e Pluto TV - il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) completamente gratuito di Paramount - lo celebra con una programmazione speciale

Tra i film proposti in questa speciale serata, Urlatori alla sbarra. Pellicola del 1960, della serie musicarelli diretti da Lucio Fulci che vede Lino Banfi con Mina e Celentano. Insieme a I ragazzi del juke-box, il film diventa simbolo di emancipazione giovanile e mostra come la musica è diventata il fulcro intorno a cui si immedesima e si rappresenta la nuova generazione dei giovani degli anni Sessanta.

Imperdibile il film del 1971 diretto da Nanni Loy Detenuto in attesa di giudizio, una delle poche pellicole che vedono Banfi cimentarsi in un ruolo drammatico, insieme all'impareggiabile Alberto Sordi. Un geometra emigrato in Svezia torna in Italia per trascorrervi le vacanze ma alla frontiera è arrestato e condotto a San Vittore. Dopo interrogatori e trasferimenti in altre carceri, l'uomo capisce di essere accusato di un omicidio che non ha mai commesso.

Nella stessa serata sarà disponibile anche Il trafficone, una delle commedie sexy all'italiana più famose degli anni Settanta. Vincenzo Lo Russo, semplice padre di famiglia e sposato con Angelina, un giorno si finge medico esperto in problemi di coppia spacciandosi per il distinto dottor D'Angelo. Diviene uno stimato professionista, ma i numerosi clienti e l'attività lo portano a trascurare la moglie che, all'insaputa di tutto, finirà per scoprire la truffa con conseguenze inimmaginabili.