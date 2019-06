L'inganno perfetto: il trailer del film con Ian McKellen e Helen Mirren

L'inganno perfetto è il nuovo film con Ian McKellen e Helen Mirren di cui online è stato condiviso il primo trailer.

Il progetto è stato diretto dal regista Bill Condon e al centro della trama c'è una storia d'amore a sfumature thriller.

Nel trailer di The Good Liar - L'inganno perfetto si vedono i protagonisti incontrarsi per la prima volta dopo essersi conosciuti online. Dietro quello che sembra essere un incontro romantico c'è però un astuto piano e la vita della coppia è all'insegna di segreti e menzogne. Il video mostra anche un omicidio compiuto in una stazione della metropolitana e situazioni potenzialmente molto pericolose.

La trama ufficiale del film rivela: l'esperto in truffe Roy Courtnay (Ian McKellen) non riesce quasi a credere alla sua fortuna quando incontra la vedova benestante Betty McLeish (Helen Mirren) online. Mentre Betty lo fa entrare nella sua casa e nella sua vita, Roy è sorpreso nel rendersi conto che si preoccupa per lei, ritrovandosi in una situazione molto difficile.

Bill Condon ha collaborato per la quarta volta con McKellen e la sceneggiatura è firmata da Jeffrey Hatcher, che ha adattato il romanzo firmato da Nicholas Searle.

The Good Liar arriverà nei cinema americani il 15 novembre.