Lindsay Lohan protagonista del primo trailer della commedia natalizia Our Little Secret

È stato diffuso il trailer di Our Little Secret, la prossima commedia natalizia con protagonista Lindsay Lohan e Ian Harding.

Lindsay Lohan è protagonista del nuovo trailer del suo prossimo film natalizio targato Netflix, Our Little Secret. Nella commedia Lohan e Ian Harding (Pretty Little Liars) interpretano due ex risentiti che sono costretti a passare il Natale sotto lo stesso tetto dopo aver scoperto che i loro attuali partner sono fratelli. Le cose si complicano ulteriormente quando il personaggio della Lohan si scontra con la madre del suo ragazzo, interpretata da Kristin Chenoweth.

Tra gli altri membri del cast figurano Tim Meadows, Jon Rudnitsky, Henry Czerny, Judy Reyes, Chris Parnell, Dan Bucatinsky, Katie Baker, Jake Brennan, Ash Santos e Brian Unger.

I dettagli di Our Little Secret

"È così bello poter fare film che sono associati alle festività perché è tempo di famiglia ed è bello realizzare un film che riesce ad unire tutte le famiglie", ha detto la Lohan, che è produttrice esecutiva oltre che protagonista.

Our Little Secret segna la terza collaborazione della Lohan e il secondo film sulle vacanze con lo streamer. In precedenza ha recitato in Falling for Christmas nel 2022 e in Irish Wish - Solo un desiderio all'inizio di quest'anno. In entrambi i titoli la Lohan è stata produttrice esecutiva.

Stephen Herek (Bill and Ted's Excellent Adventure", Critters) dirige il film su sceneggiatura di Hailey DeDominicis. Lisa Gooding e Mike Elliott producono, mentre Joseph P. Genier e la Lohan sono produttori esecutivi.

Our Little Secret, che arriverà su Netflix il 27 novembre, segna il gran finale di una serie di quattro settimane di nuove commedie romantiche. Meet Me Next Christmas di Christina Milian arriverà il 6 novembre, Hot Frosty con Lacey Chabert e Dustin Milligan debutterà il 13 novembre e The Merry Gentlemen con Chad Michael Murray il 20 novembre.