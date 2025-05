Lindsay Lohan dice basta ai film Netflix: "Non posso fare questa roba per sempre"

La carriera di attrice di Lindsay Lohan ha visto una piccola rinascita grazie a Netflix, che ha prodotto e distribuito tre commedie romantiche a tema natalizio con protagonista l'attrice nell'arco degli ultimi tre anni.

Stiamo parlando nello specifico di Falling for Christmas (2022), Irish Wish - Solo un desiderio (2024) e Our Little Secret (2024). La presenza di un'attrice come Lohan ha portato i film al successo in streaming, con ognuno di questi che ha debuttato in cima alla classifica dei film più visti su Netflix.

Basti pensare che l'ultimo di questi, Our Little Secret, ha totalizzato 32,4 milioni di visualizzazioni nel suo primo fine settimana, dando all'ultimo titolo di Lohan su Netflix il più grande debutto in streaming di sempre finora.

Addio allo streaming? Per Lindsay Lohan è tempo di cambiare

Irish Wish - Solo un desiderio: Lindsay Lohan in una scena

Sebbene si possa pensare che il successo su Netflix porterà l'attrice a continuare a fare film originali per il gigante dello streaming, lei stessa ha dichiarato in una nuova intervista alla rivista Elle che i suoi interessi al momento vanno oltre Netflix.

Freakier Friday: Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan in una foto del film

"Voglio sempre fare film di questo tipo - cose che rendono felici le persone e le uniscono", ha detto Lohan a proposito dei suoi successi su Netflix. "Mi piace fare film per questo motivo: perché le persone possano evadere e trovare qualcosa che possano portare nella loro vita e capire che tutto andrà bene. Ma con Netflix mi sono detta: 'Ok, ora dobbiamo pensare ad altre cose'. Non posso fare film come questi per sempre".

Il prossimo progetto per Lohan è il ritorno al cinema con l'uscita di Freakier Friday, il sequel di Quel pazzo venerdì del 2003. Sia Lohan che la co-protagonista originale Jamie Lee Curtis torneranno nel nuovo capitolo, che uscirà nelle sale ad agosto distribuito dalla Disney. Lohan comunque non abbandonanerà completamente lo streaming. Prossimamente sarà protagonista e produttrice esecutiva della serie Hulu Count My Lies, basata sull'omonimo romanzo. Se verrà approvata, segnerà il suo primo ruolo da protagonista in una serie televisiva.