Lindsay Lohan smentisce il lifting: "Il mio viso? Solo sieri, tè verde e laser"

Dopo mesi di speculazioni sul suo aspetto, Lindsay Lohan ha deciso di affrontare l'argomento in modo diretto. In una recente intervista, l'attrice ha smentito categoricamente di essersi sottoposta a un lifting facciale, chiarendo che il suo nuovo aspetto è il risultato di una routine accurata e scelte di vita consapevoli.

La verità secondo Lindsay

Durante una chiacchierata con Elle, la star di Quel pazzo venerdì ha voluto mettere fine alle indiscrezioni: "Tutti fanno il botox", ha detto con schiettezza, precisando però di non aver mai fatto interventi invasivi. Lohan ha invece attribuito la sua trasformazione fisica a un mix di alimentazione sana, skincare mirata e trattamenti non chirurgici.

Irish Wish - Solo un desiderio: Lindsay Lohan in una scena del film

Ogni mattina, ha raccontato, inizia la giornata con un succo fatto in casa a base di carote, zenzero, limone, olio d'oliva e mele, a cui abbina tè verde e tanta acqua. "Sono ossessionata dalle barbabietole sottaceto, le metto ovunque", ha aggiunto.

La sua routine comprende l'uso regolare di sieri specifici, acqua ghiacciata sul viso, semi di chia e patch per gli occhi. Lohan ha anche parlato del suo approccio ai trattamenti estetici, citando Morpheus8 - una tecnologia che unisce microneedling e radiofrequenza - che però ha deciso di non proseguire: "La mia pelle è troppo sottile per quel tipo di trattamento", ha spiegato.

La maternità ha cambiato tutto

Diventata madre da poco, Lindsay ha ammesso che questo nuovo ruolo ha influenzato anche il suo rapporto con la cura della pelle: "Non capita a tutti, ma a me ha fatto riflettere su come prendermi cura della mia pelle sul lungo periodo".

Freakier Friday: Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan in una foto del film

Durante l'intervista, quando il discorso si è spostato sull'eventualità di ritocchi estetici, il suo pubblicista è intervenuto per respingere con decisione ogni insinuazione: "Il problema è che quando una donna bellissima cambia aspetto, si pensa subito a un lifting, anche se ha solo 37 anni". Lohan, ironica, ha risposto: "Mi chiedo: quando? Quando sarebbe successo? E dove?".