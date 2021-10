Lindsay Lohan condurrà un nuovo podcast

Lindsay Lohan sarà la conduttrice di un nuovo podcast che verrà prodotto da Studio71 e il cui debutto è previsto nei prossimi mesi o all'inizio del 2022.

Il progetto, per ora, non ha ancora un titolo ufficiale e segna un nuovo passo del ritorno della star verso nuove opportunità professionali.

Gli ascoltatori, secondo quanto dichiara il comunicato con cui si annuncia la realizzazione del podcast, potranno scoprire un lato inedito della personalità e della vita di Lindsay Lohan.

L'attrice, recentemente, ha stretto un accordo con Netflix che prevede la realizzazione di una commedia romantica con al centro un'ereditiera di una famiglia che possiede una catena di alberghi e si è da poco fidanzata. La giovane si ritrova alle prese con l'affascinante proprietario di uno chalet e sua figlia, una bambina molto precoce, che si prendono cura di lei dopo che un incidente sciistico causa alla protagonista un'amnesia totale.

Janeen Damian sarà regista e firmerà la sceneggiatura del lungometraggio in collaborazione con Michael Damian, Jeff Bonnett e Ron Oliver.

La produzione sarà curata anche da Brad Kevoy di MPCA, già nel team del franchise di Un principe per Natale, Christmas Drop: operazione regali con star Kat Graham e A Castle for Christmas. Le riprese dovrebbero iniziare a novembre, in vista quindi di un debutto in streaming nel 2022.

Moorea Smith, responsabile di Studio71, ha dichiarato: "Siamo elettrizzati nell'accogliere Lindsay nel network di podcast di studio71 e non vediamo l'ora di portare gli ascoltatori nel dietro le quinte della sua vita e del suo lavoro. Con le sue esperienze senza paragoni come entertainer e imprenditrice, siamo così eccitati nel farle prendere il microfono per condividere i suoi pensieri e le sue opinioni con il mondo".

Lindsay ha aggiunto: "Sono eccitata nel collaborare con Studio71 nello sviluppo e nella produzione del mio podcast. Non vedo l'ora di entrare in connessione con ancora più fan e di avere delle conversazioni intime con amici e leader di tutti i settori".