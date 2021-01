Lindsay Lohan invia un emozionante messaggio a una fan, ma poi chiede di cancellare il video

Lindsay Lohan ha inviato un videomessaggio a una fan che le ha chiesto aiuto per fare coming out, ma l'attrice chiede poi di rimuoverlo dalla rete.

Lindsay Lohan ha inviato un emozionante videomessaggio di incoraggiamento a una sua fan che aveva intenzione di fare coming out, causando però in un secondo momento una strana situazione che ha confuso la ragazza che l'ha ricevuto e condiviso per diffondere i consigli ricevuti.

Il filmato che la star ha inviato tramite la piattaforma Cameo, che permette alle persone di ottenere a pagamento un video realizzato dalle proprie celebrità preferite, ha apparentemente causato dei problemi.

Il 3 gennaio una ragazza di nome Alana aveva condiviso un post su TikTok in cui spiegava: "Ragazzi, penso che rivelerò a breve ai miei genitori che sono omosessuale. Ma ascoltatemi. Se lo facessi dire a Lindsay Lohan? Attualmente è attiva su Cameo. Non sarebbe iconico?".

La star ha risposto alla sua richiesta su Cameo in modo inaspettato con un video in cui diceva: "Ciao Alana, sono Lindsay Lohan. So che stai per compiere un passo davvero importante nel dire ai tuoi genitori chi sei veramente e che vuoi che ti accettino, e penso che dovresti farlo tu stessa. Penso che se sarai tu a dirlo proverai molto potere e tanta forza. Ed è importante che tu sia chi sei veramente, che ami te stessa, e che tu possa comportarti così e dirlo ai tuoi genitori".

Il video di Lindsay è diventato virale ed è stato condiviso anche dai mezzi di comunicazione. Alana, inizialmente, si è resa conto che la situazione le era sfuggita di mano e doveva parlare presto ai suoi genitori prima che scoprissero cosa stava accadendo via internet. Alana ha successivamente rivelato: "L'hanno presa bene. Mi sento davvero, davvero sollevata".

Lindsay Lohan sembra però non aver gradito quanto accaduto e la giovane ha ricevuto una richiesta via Cameo in cui chiedeva: "Ciao! Volevo solo chiederti se potresti rimuovere il video perché era privato e destinato solo al tuo uso personale". Un portavoce della piattaforma ha però confermato a Variety che l'utente può condividere il video, a patto di non modificarlo.

Lindsay Lohan agli MTV Movie Awards 2010

Alana, che preferisce non rivelare il suo cognome, ha spiegato che l'idea di coinvolgere una celebrità nell'informare i suoi genitori è nata per caso e scorrendo la lista delle persone attive su Cameo ha visto il nome di Lindsay Lohan: "Non avevo idea che ci fosse e ho pensato 'Wow, sarebbe fantastico'. Sono cresciuta guardando Lindsay in tutti i suoi film. Genitori in trappola, Quel pazzo venerdì... tutti quei film sono praticamente stati parte della mia infanzia".

Lohan, inviandole il video in risposta alla sua richiesta, le aveva scritto che se voleva poteva rifarlo nel caso in cui Alana non fosse soddisfatta: "Ma le ho scritto dicendo 'No, grazie. Questo è stato fantastico. Mi ha decisamente ispirata". La giovane ha così pensato: "La mia reazione iniziale è stata 'So che ci sono così tante persone lì fuori che hanno bisogno di sentire questo messaggio, che stanno facendo facendo fatica a decidere se fare coming out o se essere onesti nei confronti di se stessi'. Non pensavo che sarebbe esploso un caso".

Alana, che ha raccontato che parlare con i propri genitori è stato emozionante e le ha causato un po' di nervosismo, ha ammesso di essere ora confusa dalla richiesta ricevuta da Lindsay Lohan di rimuovere il video.