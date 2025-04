Lindsay Lohan protagonista della miniserie Count My Lies

L'attrice Lindsay Lohan sarà coinvolta per la prima volta come protagonista di un progetto televisivo in occasione della miniserie Count My Lies.

Lindsay Lohan sarà impegnata per la prima volta nella sua carriera come protagonista di una serie tv in occasione di Count My Lies, progetto tratto dal romanzo scritto da Sophie Stava.

Hulu ha annunciato lo sviluppo degli episodi che vedrà impegnati Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, già nel team di This Is Us, come sceneggiatori, co-showrunner e produttori esecutivi.

Cosa racconterà la miniserie

Al centro della trama di Count My Lies c'è Sloane Caraway, una bugiarda compulsiva che si ritrova a lavorare come tata per la coppia composta da Violet e Jay Lockhart. La giovane non sa tuttavia che la famiglia ha molti segreti che stanno per emergere e che potrebbero avere delle conseguenze catastrofiche per tutti.

Una foto dell'attrice

Lindsay Lohan, secondo le fonti del sito Deadline, dovrebbe avere il ruolo di Violet.

L'attrice collaborerà così ancora una volta con la Disney, studio con cui ha lavorato fin da bambina e che ha prodotto recentemente il sequel di Quel pazzo venerdì, in arrivo nei cinema dall'8 agosto. Nel film hanno recitato anche Jamie Lee Curtis, Mark Harmon, Chad Michael Murray, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky e Rosalind Chao. Tra le new entry nel cast, invece, spazio a Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto e Maitreyi Ramakrishnan. La regia è affidata a Nisha Ganatra.

Gli impegni dell'attrice e dei produttori

Lindsay sta vivendo una nuova fase particolarmente positiva della sua carriera grazie ai film natalizi realizzati per Netflix e una serie di progetti che l'hanno vista impegnata sul set.

Aptaker e Berger, invece, hanno recentemente lavorato alla serie How I Met Your Father e alla serie Love, Victor. Entrambi i progetti sono stati sostenuti da 20th Television, con cui collaborano ormai da 13 anni.