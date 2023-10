L'imprevedibile viaggio di Harold Fry: una clip in esclusiva dal film con Jim Broadbent

Il film L'imprevedibile viaggio di Harold Fry arriva oggi nelle sale grazie a Bim Distribuzione e una clip, in esclusiva per Movieplayer.it, mostra un emozionante momento del progetto con star Jim Broadbent.

Nel video si vede infatti Harold mentre chiama la struttura dove è ricoverata la sua amica, scoprendo che la notizia del suo arrivo la sta aiutando ad avere una motivazione per lottare contro la malattia, seguendo il suo viaggio e attendendo il suo arrivo.

I dettagli del lungometraggio

Il film L'imprevedibile viaggio di Harold Fry è stato diretto da Hettie MacDonald.

Nel cast, oltre a Jim Broadbent, ci sono Penelope Wilton, Linda Bassett ed Earl Cave. La scrittrice Rachel Joyce, autrice del romanzo, ha firmato la sceneggiatura dell'adattamento per il grande schermo.

L'imprevedibile viaggio di Harold Fry, la recensione: meno razionalità e più fede

La trama

Al centro della trama c'è Harold, che ha trascorso la sua vita sempre in disparte fino a quando va a spedire una lettera... E continua semplicemente a camminare. L'uomo intraprende infatti un lungo viaggio credendo che questo salverà la vita della sua amica Queenie, che sta morendo in un ospizio. Passo dopo passo Harold scopre nuovamente la bellezza del mondo, riflette sui suoi errori e finalmente trova la forza di affrontare un dolore di cui non ha mai parlato e lo ha allontanato dalla moglie, Maureen. Il suo viaggio diventa inoltre un pellegrinaggio che ispira le persone e, soprattutto, lo trasforma in un uomo che apprezza il vero valore dell'amicizia, dell'umiltà, della capacità di perdonarsi e della gentilezza.

Il libro L'imprevedibile viaggio di Harold ha vinto numerosi premi e ha venduto oltre cinque milioni di copie in tutto il mondo.