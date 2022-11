L'Imperatrice, Netflix rinnova la serie su Sissi per una seconda stagione

Rinnovo annunciato anche per L'Imperatrice: è stato infatti comunicato che la serie Netflix di produzione tedesca dedicata a Sissi tornerà per una seconda stagione.

Dopo il rinnovo di The Sandman, Netflix mette in cantiere un'altra seconda stagione, questa volta per il period drama L'imperatrice.

L'annuncio di nuovi episodi è stato lasciato al cast dello show (tra cui troviamo Devrim Lingnau, Philip Froissant, Johannes Nussbaum e Almila Bagriacick), che lo ha comunicato con un simpatico video sui social.

"Sono incredibilmente grata per il fatto di essere stati in grado di raggiungere così tante persone, in Germania come nel resto del mondo, con la nostra serie" ha affermato la creatrice e showrunner della serie Katharina Eyssen, come riporta anche Deadline "La storia della vita di Elisabeth è una storia sul potere dell'amore, ma anche sul coraggio di essere diversi dagli altri, e di speranza per un futuro migliore, che è ciò di cui abbiamo bisogno al momento. È per questo che siamo così felici di poter continuare a raccontare questa entusiasmante storia".

L'Imperatrice, la storia di Sissi arriva su Netflix: il trailer della serie

"È stato meraviglioso vedere come la nostra interpretazione du questa popolare figura storica abbia catturato l'interesse di così tante persone e abbia generato un tale entusiasmo. Tutto questo ci ha dimostrato che la gente vuole vedere ancora Elisabeth" ha aggiunto Katja Hofem , Vice Presidente dei Contenuti di DACH (Germania, Austria e Svizzera) Katja Hofem, mentre il produttore Jochen Laube ha spiegato che "la serie ci ha mostrato gli inizi della vita di Elisabeth, e ci ha reso immensamente felici sapere fi poter proseguire il racconto con una seconda stagione, e ancor di più che potremo continuare a lavorare con Katie, Robert, il cast e il fantastico team di Netflix per altri due anni".