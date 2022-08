L'Imperatrice, la storia di Sissi arriva su Netflix: il trailer della serie

L'Imperatrice sarà presto su Netflix. La serie tv tedesca che racconta la storia di Elisabetta di Baviera (Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, meglio nota come Sissi) si presenta oggi in un nuovo trailer italiano che ne annuncia la data d'uscita.

Se siete tra coloro che sono sempre stati affascinati dalla storia di Sissi, o semplicemente siete curiosi di vedere cosa ha in serbo per noi questa volta il colosso dello streaming, non potete perdervi L'Imperatrice, la nuova serie tv dedicata all'intrigante figura storica oggetto di tante trasposizione finora (ricordate, ad esempio, la serie animata anni '90 della Rai?).

Adesso avremo occasione di scoprirne una nuova iterazione, questa volta di matrice tedesca, con Devrim Lingnau e Philip Froissant nei panni di Sissi e Franz, e il resto del cast composto da Melika Foroutan, Jördis Triebel, Wiebke Puls, Johannes Nussbaum, Almila Bagriacik e Elisa Schlott.

"Un grande amore, una corona e un intero regno che la ammira. Ma gli intrighi, le regole di palazzo e i tabù complicano la strada di Elisabeth verso Franz" si legge nella sinossi ufficiale fornita da Netflix, che ne anticipa l'arrivo in autunno con un solenne "L'imperatrice sale sul trono dal 29 settembre, solo su Netflix".

E voi, lo guarderete?