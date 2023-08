L'immensità stasera in prima tv su Sky e su Now il film con Penelope Cruz: trama e cast

Stasera 21 agosto 21:15 Sky Cinema Uno e NOW presentano in prima tv L'immensità: trama e cast del film con Penelope Cruz

Stasera 21 agosto, in prima serata, alle 21:15 su Sky Cinema Uno, e in streaming solo su NOW andrà in onda L'immensità, film del 2022 diretto da Emanuele Crialese con Penelope Cruz nel ruolo della protagonista. Il regista è anche l'autore della sceneggiatura. La colonna sonora è stata composta da Rauelsson. La pellicola alle 21.45 verrà trasmessa anche su Sky Cinema Drama e sarà disponibile on demand. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

L'immensità: trama

Roma, anni Settanta. Clara e Felice si sono trasferiti in nuovo appartamento, ma il loro matrimonio è praticamente finito. I sentimenti di un tempo sono svaniti, eppure qualcosa li lega ancora. Certamente i figli, ai quali Clara ha dedicato totalmente la propria esistenza.

In un periodo di grandi cambiamenti per ogni famiglia italiana, anche loro rivolgono il loro sguardo al presente, sebbene Clara non possa ancora immaginare quanto grande sia il desiderio di libertà della dodicenne Adriana. Essendo la più grande dei figli, la ragazza avverte più di tutti i contrasti tra i genitori, e accumula una certa tensione da tempo.

Eppure, in lei vi è una tempesta emotiva: ha deciso infatti di rifiutare il proprio nome e la propria identità, riconoscendosi come un maschio. La sua ostinazione è inscalfibile, e questa presa di posizione indebolirà ancora di più il già precario equilibrio familiare. Clara, inizialmente confusa, cercherà di comprendere lo stato d'animo di Adriana.

Curiosità

L'immensità è uscito nelle sale cinematografiche italiane il 15 settembre 2022 distribuito da Warner Bros. In precedenza era stato presentato in anteprima il 5 settembre 2022, in occasione della 79ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

La pellicola è stata candidata al Leone d'oro e al Queer Lion per il miglior film ed è stata presentata al Sundance Film Festival 2023.

È un film autobiografico del regista Emanuele Crialese, che racconta la sua adolescenza e il suo desiderio di essere un maschio.

La protagonista Penélope Cruz, per il suo ruolo, è stata candidata alla Coppa Volpi

Il lungometraggio è stato girato in parte a Roma e in parte in Sicilia, nella provincia di Trapani.

Il titolo del film si riferisce alla canzone omonima di Don Backy, che fa da colonna sonora a L'immensità e che esprime il sentimento di amore infinito verso una persona.

Interpreti e personaggi

Trailer e Recensione

L'immensità è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.2 su 10