Lily Tomlin arrestata durante la protesta organizzata da Jane Fonda

Lily Tomlin è stata arrestata mentre partecipava alla manifestazione organizzata da Jane Fonda, sua co-star nella serie Grace & Frankie che tornerà a gennaio sugli schermi di Netflix.

L'iniziativa, arrivata alla dodicesima settimana, si stava svolgendo a Washington e i dimostranti sono scesi in strada per protestare contro l'indifferenza del governo americano nei confronti dei problemi causati dai cambiamenti climatici e hanno occupato la scalinata del Campidoglio. Lily Tomlin, mentre veniva arrestata, è stata acclamata dagli altri presenti che urlavano il suo nome. Jane Fonda, che ha organizzato la serie di proteste, è stata recentemente fermata dalle autorità per la quinta volta nell'ambito delle proteste che ha chiamato Fire Drill Fridays e sono state organizzate ispirandosi a Greta Thunberg.

Lily Tomlin e Jane Fonda avevano già partecipato insieme a una protesta a favore della conservazione delle foreste. Lily aveva dichiarato: "Dobbiamo smettere di abbracciare gli alberi e iniziare a salvarli realmente". Tomlin si è scagliata contro la società BlackRock che è coinvolta in atti di deforestazione e investe in aziende legate ai campi di detenzione degli immigrati, e il taglio degli abeti per trasformarli in alberi di Natale, invitando le persone a comprare quelli artificiali.

Fonda aveva invece difeso chi coltiva alberi per venderli a Natale e quando aveva visto la reazione della collega alle sue parole, che si era girata per non guardarla, aveva dichiarato ironica: "Che è successo? Stai sbagliando. Amo quando Frankie sbaglia".