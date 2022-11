80 for Brady: il trailer della commedia con Jane Fonda, Lily Tomlin, Rita Moreno e Sally Field

Jane Fonda, Lily Tomlin, Rita Moreno e Sally Field sono le protagoniste della commedia sportiva 80 for Brady, di cui è stato condiviso online il trailer.

Nel filmato si vede quello che accade quando quatto anziane amiche decidono di realizzare un loro sogno e partire nella speranza di entrare al Super Bowl e incontrare Tom Brady. Nel filmato si vedono le protagoniste alle prese con problemi, balletti, feste, tifo e tante situazioni divertenti.

Il film 80 for Brady arriverà nelle sale americane il 3 febbraio 2023 ed è prodotto proprio dal campione di football americano Tom Brady, tramite la sua casa di produzione 199 Productions. La commedia si ispira a una storia vera e ha al centro quattro ottantenni che partono con destinazione il Super Bowl per vedere Tom Brady in azione.

Alla regia c'è Kyle Marvin e nel cast - oltre alle quattro protagoniste Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno e Sally Field - ci saranno anche Billy Porter, Guy Fieri, Bob Balaban, Glynn Turman, Ron Funches, Jimmy O. Yang e Harry Hamlin.

Jane Fonda, 80 anni in prima linea: i migliori ruoli di una leggenda di Hollywood

Nel lungometraggio appariranno anche gli ex compagni di squadra di Brady tra le fila del New England Patriots Rob Gronkowski, Danny Amendola e Julian Edelman. Sul grande schermo verrà quindi ricreata con un certo realismo la finale. Il campione ha ammesso: "Abbiamo affrontato molte battaglie insieme. Non eravamo mai stati su un set cinematografico insieme, ma ci sembrava di essere tornati negli spogliatoi mentre eravamo lì. Ogni volta che coinvolgo i miei amici in quello che faccio, la loro presenza rende tutto molto più piacevole".

Sul set, inoltre, c'è stata una grande attenzione per i dettagli, ricreando anche gli spazi degli spogliatoi in modo accurato.