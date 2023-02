Moving On: il trailer della commedia con Jane Fonda e Lily Tomlin

Pubblicato il trailer ufficiale di Moving On, Commedia con Jane Fonda e Lily Tomlin, pronte a riunirsi sul grande schermo dai tempi della hit del 1980 Dalle 9 alle 5... orario continuato, assieme a Dolly Parton. Il duo aveva già collaborato nella serie Netflix Grace and Frankie, andata in onda nel 2015 e trasmessa per ben sette stagioni.

Moving On racconta la storia di due amiche che si incontrano dopo molto tempo a un funerale e decidono di vendicarsi di un torto subito alcuni decenni prima. La commedia è stata girata a Los Angeles e nel cast, oltre alla coppia di amiche e colleghe Lily Tomlin e Jane Fonda, ci saranno anche Malcolm McDowell e Richard Roundtree.

Il film, che per molti ha già un vibe alla Thelma and Louise, arriverà nelle sale a marzo. A scriverlo e dirigerlo ci ha pensato Paul Weitz, già regista del film Netflix Fatherhood.

Moving On non rappresenta l'unica nuova collaborazione cinematografica tra Jane Fonda e Lily Tomlin. Le due hanno recitato assieme anche nella commedia sportiva 80 for Brady, uscita nelle sale americane lo scorso 3 febbraio. La commedia si ispira a una storia vera e ha al centro quattro ottantenni che partono con destinazione il Super Bowl per vedere Tom Brady in azione.