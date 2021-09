Jane Fonda e Lily Tomlin star della commedia Moving On

La coppia composta da Jane Fonda e Lily Tomlin faranno parte del cast della commedia Moving On, scritta e diretta da Paul Weitz.

Lily Tomlin e Jane Fonda reciteranno di nuovo insieme dopo la serie Grace & Frankie in occasione del film Moving On, scritto e diretto da Paul Weitz.

Il progetto targato Netflix si concluderà con le puntate della settima stagione, le cui riprese sono in corso e si concluderanno all'inizio di novembre.

Nel film Moving On si racconterà la storia di due amici che si incontrano dopo molto tempo a un funerale e decidono di vendicarsi di un torto subito alcuni decenni prima.

La commedia sarà girata a Los Angeles e nel cast, oltre alla coppia di amiche e colleghe Lily Tomlin e Jane Fonda, ci saranno anche Malcolm McDowell e Richard Roundtree.

Il regista Paul Weitz, recentemente, ha diretto Un padre con star Kevin Hart.

L'ultimo capitolo di Grace & Frankie arriverà sulla piattaforma di streaming nel 2022 con dodici puntate inedite nel cui cast ci sono anche Martin Sheen e Sam Waterson.

Jane Fonda e Lily Tomlin, annunciando la conclusione dello show, avevano dichiarato: "Siamo felici e contenti che Grace & Frankie tornerà per la sua settima, sebbene definitiva, stagione. Siamo così grate che il nostro show sia stato in grado di affrontare questioni che si sono davvero collegate alla nostra grande generazione, e sorprendentemente anche a quella dei nostri figli! Ci mancheranno queste due ragazze, Grace e Frankie, come mancheranno a molti dei loro fan."