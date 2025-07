Cliffhanger, Lily James svela i primi dettagli del reboot: "È selvaggio, è crudo"

In cosa sarà diverso il reboot di Cliffhanger dall'originale del 1993 con Sylvester Stallone? Ce lo svela la nuova protagonista Lily James.

Fan della versione montanara di Sylvester Stallone? Scordatevi quanto visto finora in Cliffhanger. Il reboot dell'action thriller ad alta quota del 1993 che vedeva Stallone nei panni di un esperto scalatore sarà molto diverso dall'originale. A svelarlo è la nuova protagonista Lily James.

L'attrice inglese sfoggia un fisico invidiabile nelle primissime foto del reboot ambientato sulle Dolomiti in cui appare appesa a una roccia. Al suo fianco nel cast il veterano Pierce Brosnan. Dirige lo spagnolo Jaume Collet-Serra.

Cliffhanger fu un enorme successo, incassando 255 milioni di dollari in tutto il mondo e diventando il settimo più grande incasso del 1993. Si era parlato a lungo di un sequel che avrebbe visto Stallone di nuovo nei panni della guida alpina Gabe Walker, ma con un colpo di mano il progetto si è trasformato in reboot con un cast nuovo di zecca.

Lily James sul set di Cliffhanger sulle Dolomiti

Quali sorprese ci aspettano nel reboot di Cliffhanger?

"Non voglio rivelare troppo, ma posso dire che ho vissuto una delle esperienze più emozionanti della mia vita" ha spiegato Lily James. "Abbiamo girato sulle Dolomiti. Siamo stati in montagna sei settimane. Mi sono veramente appesa alle rocce. Abbiamo dovuto interrompere le riprese più volte a causa di tempeste di neve anomale".

James ha anche svelato alcuni dettagli sulla trama, per lo più ancora segreta: "La storia è incentrata principalmente su Naomi e sua sorella Sydney. Spero che manterremo ciò che il pubblico ama del Cliffhanger originale, ma questo film è decisamente diverso. È selvaggio, è crudo. È una vera e propria rivisitazione, e la sto anche producendo. Mi è piaciuto molto lavorare con Jaume Collet-Sera, che lo dirige. Abbiamo un cast meraviglioso. Pierce Brosnan è un sogno. Ora siamo in fase di montaggio, ma sono davvero, davvero entusiasta di parlarne. E mi sono innamorata perdutamente dell'arrampicata. Ne sono ossessionata. Diventare fisicamente forte per tirarmi su è stata una delle sfide più grandi. Ma riuscire a farlo davvero e a fare tutte quellee scalate è stato davvero stimolante. E mi è piaciuto tantissimo".