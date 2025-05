Il cattivo tenente: al via il reboot giapponese di Takashi Miike con Lily James

Abel Ferrara non avrei mai detto che il suo poliziesco nerissimo Il cattivo tenente è sulla buona strada per diventare un franchise. Dopo il libero reboot di Werner Herzog adesso anche il maestro giapponese Takashi Miike ha deciso di cimentarsi con la storia rielaborandola in salsa giapponese.

Sono in corso le riprese di Bad Lieutenant: Tokyo, che racconterà una nuova storia noir e godrà di un cast internazionale capitanato da Lily James, Shun Oguri e dalla star del wrestling Liv Morgan. Co-produzione nippoamericana, il film è prodotto da Jeremy Thomas per Recorded Picture Company, Sam Pressman per Pressman Film, Naoaki Kitajima per Nippon TV e Misako Saka per OLM.

Lily James

La sinossi

Shun Oguri interpta il Cattivo Tenente del titolo, giocatore d'azzardo corrotto in forze presso la Polizia Metropolitana di Tokyo che si ritrova coinvolto in un caso intricato quando una enigmatica agente dell'FBI (James) arriva nella metropoli nipponica per indagare sulla scomparsa della figlia di una politica (Liv Morgan). Nel frattempo, un killer deviato che opera nel mondo criminale della yakuza sembra spiare le loro mosse.

Scritto da Daisuke Tengan e basato sull'opera di Abel Ferrara prodotta da Edward R. Pressman, Bad Lieutenant: Tokyo vede Takaski Miike alla regia. "Una squadra di attori e tecnici incredibilmente talentuosi si è riunita a Tokyo. Sto per lanciare una palla veloce dritta al centro della vostra zona di strike - senza trucchi, senza inganni. Sono sicuro che stiamo per superare ogni limite, per creare uno spettacolo indimenticabile. Preparatevi a partire con noi", ha dichiarato il regista.

"Il regista Miike offre una nuova, coraggiosa visione del Cattivo Tenente, un personaggio definito dall'autore stesso. Proprio come i maestri Ferrara e Herzog hanno realizzato film radicalmente diversi come le loro voci, l'adattamento di Miike è inesorabilmente selvaggio e unico", ha dichiarato Sam Pressman, CEO di Pressman Film. "Mio padre Edward R. Pressman ha sempre creduto che questa storia di corruzione, sia della polizia che dell'animo umano, avesse una risonanza globale. Realizzare questa nuova rilettura a Tokyo con il regista Miike, NEON e l'amico di una vita di mio padre, Jeremy Thomas è un onore e un sogno che si avvera".