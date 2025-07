Lily James e Riz Ahmed sono in pericolo nel trailer di Relay, il nuovo thriller diretto da David Mackenzie

Ad agosto arriverà nei cinema americani il thriller Relay, del regista di Hell or High Water, e il trailer anticipa qualche dettaglio sulla trama.

Riz Ahmed e Lily James sono i protagonisti del thriller Relay, di cui è stato condiviso il trailer in vista del debutto nelle sale americane previsto per il 22 agosto 2025.

Il progetto è stato diretto da David Mackenzie, che ha ottenuto il successo internazionale grazie a Hell or High Water.

Cosa accadrà nel thriller

Il film Relay è stato scritto da Justin Piasecki e può contare su un cast stellare che, oltre a Lily James e Riz Ahmed, comprende anche Sam Worthington, Willa Fitzgerald, Matthew Maher, Helen Eigenberg, Pun Bandhu, Eisa Davis, Purva Bedi, Aaron Woman Weiner, Reed Northtrup, Sasha Sen, Brian O'Neill, e José Báez.

Nel trailer di Relay si assiste a quello che accade quando una giovane decide di rivelare delle informazioni su un crimine compiuto dall'azienda in cui lavora ed è costretta a chiedere aiuto da un professionista in situazioni complicate. La loro situazione prende tuttavia una svolta drammatica quando l'identità del 'fixer' viene scoperta.

Ecco il video:

La trama di Relay

La sinossi ufficiale anticipa che nel film Riz Ahmed avrà la parte di Tom, un esperto nel risolvere i problemi degli altri che si specializza nell'intermediare dei guadagni tra società corrotte e gli individui che potrebbero causare la loro rovina. L'uomo mantiene la sua identità segreta grazie a una pianificazione meticolosa e seguendo sempre le stesse regole. Ma quando un messaggio arriva da una potenziale cliente, Sarah (Lily James), che ha bisogno della protezione di Tom solo per rimanere in vita, le regole iniziano rapidamente a cambiare.

Il film del regista David Mackenzie sarà prodotto dalla Thunder Road di Basil Iwanyk, che ha realizzato la saga di John Wick, Sigma con Gillian Berrie (Outlaw King), e Teddy Schwarzman di Black Bear (The Imitation Game).