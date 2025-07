Toronto 2025: tra le anteprime Christy con Sydney Sweeney e i nuovi film con Keanu Reeves e Dwayne Johnson

Il Toronto Film Festival ha annunciato ulteriori titoli che faranno parte del programma dell'edizione 2025, la cinquantesima dell'evento cinematografico canadese in programma dal 4 al 14 settembre. Tra le anteprime mondiali ci saranno quindi Christy, il biopic con star Sydney Sweeney, il debutto alla regia di Brian Cox, e la commedia Good Fortune con protagonisti Keanu Reeves e Seth Rogen.

L'annuncio compiuto oggi dal TIFF comprende i lungometraggi che saranno presentati nelle sezioni Gala e Special Presentations.

Tra i titoli ci sono anche gli esordi alla regia di star del cinema come Maude Apatow con Poetic License, James McAvoy con California Schemin', e Brian Cox con Glenrothan.

In programma anche Good Fortune con star Keanu Reeves nel ruolo di un angelo piuttosto maldestro, Aziz Ansari e Seth Rogen; Primavera diretto da Damiano Michieletto, Tre Ciotole tratto dal romanzo di Michela Murgia; Sacrifice di Romain Gavras; Christy con protagonista Sydney Sweeney e la regia di David Michod; Nuremberg di James Vanderbilt; Couture con la regia di Alice Winocour; e i nuovi progetti di Baz Luhrmann e Yeon Sang-ho, reduce del successo di Train to Busan.

Frankenstein di Guillermo del Toro sembra invece passerà prima per Venezia, considerando la première mondiale non si svolgerà in Canada, come accadrà con The Smashing Machine con la regia di Benny Safdie.

Il film di chiusura sarà invece Peak Everything della regista canadese Anne Emond.

Poetic Licence ha come star Method Man, Nico Parker, Andrew Barth Feldman, Cooper Hoffman, Maisy Stella e Leslie Mann. Il film racconta la storia di Liz, un'ex terapista che diventa inaspettatamente la causa della tensione tra i due migliori amici Sam e Ari.

Nuremberg, targato Sony Picture Classics, racconterà la storia del processo di Norimberga attraverso il racconto dello psichiatra americano Douglas Kelley (Rami Malek) che si ritrova a fare i conti con Hermann Goring (Russell Crowe), il braccio destro di Hitler.

Nel cast di Christy, il film biografico sulla pugile Christy Martin, ci sono, oltre la protagonista Sydney Sweeney, anche Merritt Weaver, Ben Foster e Katy O'Brian.

Couture vedrà protagonista Angelina Jolie nel ruolo di una regista americana che arriva a Parigi per la settimana della moda e deve fare i conti con sfide, scoperte personali e molte difficoltà.

McAvoy debutterà alla regia con California Schemin, la storia di due scozzesi di Dundee che ingannano il mondo della musica fingendo di essere un famoso duo di rapper californiani, riuscendo anche a ottenere un contratto discografico e ad apparire sugli schermi di MTV.

Glenrothan è stato diretto da Brian Cox, coinvolto anche come protagonista insieme ad Alan Cumming, Alexandra Shipp e Shirley Henderson. Al centro della trama ci sono due fratelli che, dopo una violenta lite con il padre nel giorno del funerale della loro madre, si allontanano per ritrovarsi solo a distanza di 40 anni.

The Ugly, diretto da Yeon Sang-ho, racconterà invece le indagini di un uomo sulla misteriosa morte della madre.

She Has No Name | Peter Ho-Sun Chan | Hong Kong/Cina Premiere nord americana

John Candy: I Like Me | Colin Hanks | USA Anteprima mondiale

A Pale View of Hills | Kei Ishikawa | Giappone/Regno Unito/Polonia

Premiere nord americana

A Poet | Simón Mesa Soto | Colombia/Germania/Svezia

Premiere nord americana

Bad Apples | Jonatan Etzler | Regno Unito

Anteprima mondiale

Ballad of a Small Player | Edward Berger | Regno Unito

Premiere canadese

California Schemin' | James McAvoy | Regno Unito/USA

Anteprima mondiale

Calle Malaga | Maryam Touzani | Marocco/Francia/Spagna/Germania/Belgio

Premiere nord americana

Charlie Harper | Tom Dean, Mac Eldridge | USA

Anteprima mondiale

Christy | David Michôd | USA

Anteprima mondiale

Couture | Alice Winocour | USA/Francia

Anteprima mondiale

Dead Man's Wire | Gus Van Sant | USA

Premiere nord americana

Degrassi: Whatever It Takes | Lisa Rideout | Canada

Anteprima mondiale

Easy's Waltz | Nic Pizzolatto | USA

Anteprima mondiale

EPiC: Elvis Presley in Concert | Baz Luhrmann | Australia/USA

Anteprima mondiale

Eternal Return | Yaniv Raz | Regno Unito/USA

Anteprima mondiale

Frankenstein | Guillermo del Toro | USA Premiere nord americana

Franz | Agnieszka Holland | Repubblica Ceca/Germania/Polonia

Anteprima mondiale

Good News | Byun Sung-hyun | Corea del Sud

Anteprima mondiale

Hedda | Nia DaCosta | USA

Anteprima mondiale

If I Had Legs I'd Kick You | Mary Bronstein | USA

Premiere canadese

It Was Just an Accident | Jafar Panahi | Iran/Francia/Lussemburgo

Premiere canadese

It Would Be Night in Caracas | Mariana Rondón, Marité Ugás | Messico

Anteprima mondiale

Kokuho | Lee Sang-il | Giappone

Premiere nord americana

Ky Nam Inn | Leon Le | Vietnam

Anteprima mondiale

Lovely Day | Philippe Falardeau | Canada

Anteprima mondiale

Meadowlarks | Tasha Hubbard | Canada

Anteprima mondiale

Mile End Kicks | Chandler Levack | Canada

Anteprima mondiale

Monkey in a Cage | Anurag Kashyap | India

Anteprima mondiale

Nouvelle Vague | Richard Linklater | Francia

Premiere canadese

Poetic License | Maude Apatow | USA

Anteprima mondiale

Primavera | Damiano Michieletto | Italia/Francia

Anteprima mondiale

Project Y | Lee Hwan | Corea del Sud

Anteprima mondiale

Rental Family | HIKARI | USA/Giappone

Anteprima mondiale

Rose of Nevada | Mark Jenkin | Regno Unito

Premiere nord americana

Sacrifice | Romain Gavras | Regno Unito/Grecia

Anteprima mondiale

Scarlet | Mamoru Hosoda | Giappone

Premiere nord americana

Sentimental Value | Joachim Trier | Norvegia/Francia/Danimarca/Germania/Svezia/Regno Unito

Premiere canadese

Silent Friend | Ildikó Enyedi | Germania/Ungheria/Francia

Premiere nord americana

Sirāt | Óliver Laxe | Francia/Spagna

Premiere nord americana

Sound of Falling | Mascha Schilinski | Germania

Premiere nord americana

Steal Away | Clement Virgo | Canada/Belgio

Anteprima mondiale

The Captive | Alejandro Amenábar | Spagna/Italia

Anteprima mondiale

The Christophers | Steven Soderbergh | Regno Unito

Anteprima mondiale

The Lost Bus | Paul Greengrass | USA

Anteprima mondiale

The Secret Agent | Kleber Mendonça Filho | Brasile/Francia/Olanda/Germania

Premiere canadese

The Smashing Machine | Benny Safdie | USA

Premiere nord americana

The Testament of Ann Lee | Mona Fastvold | Regno Unito

Premiere nord americana | Presented in 70mm

The Ugly | Yeon Sang-ho | Corea del Sud

Anteprima mondiale

Three Goodbyes | Isabel Coixet | Italia/Spagna

Anteprima mondiale

Train Dreams | Clint Bentley | USA

Premiere Internazionale

Tuner | Daniel Roher | USA

Premiere canadese

Uiksaringitara (Wrong Husband) | Zacharias Kunuk | Canada

Premiere nord americana

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery | Rian Johnson | USA

Anteprima mondiale