Lily James rapinatrice di banche nel film Peggy Jo

Peggy Jo ha trovato la sua protagonista: Lily James reciterà nel film ispirato alla storia vera di Peggy Jo Tallas, una rapinatrice di banche che si fingeva un uomo.

Diretto da Phillip Noyce, scritto da Robert Knott, per una produzione Canyon Creek Films (Love, Rosie; White Noise) la pellicola verrà girata nel Sud degli Stati Uniti, come riporta Variety.

"Peggy Jo è una bella persona che tende a perdersi nel mondi ideali dei libri e dei film, ma che non si lascia mettere i piedi in testa dalla vita o dalle altre persone. Quando scopre che la sua ultima fiamma è sposata con una collega che lavora in banca, Peggy Jo decide di prendere in mano la situazione e... Rapinare proprio quella banca, tra l'altro vestita da uomo, con tanto di barba e cappello da cowboy" recita la sinossi del film "Ispirandosi alle sue storie predilette - come quella di Butch Cassidy - e volenterosa di aiutare la propria famiglia a superare i guai finanziari in cui si ritrova, Peggy Jo ci prende gusto a rapinare banche, e il suo alter ego 'Cowboy Bob' non ci mette molto a diventare famoso, tanto da entrare nelle mire dell'FBI".

"Peggy Jo gira tutto intorno al volere di più dalla vita di ciò che ti presenta" spiega Gabrielle Stewart di HanWay Films, la compagnia che distribuirà la pellicola "E celebrerà, facendo loro l'occhiolino, molti dei nostri film preferiti degli anni '70 e '80, sia nei toni, nei colori e nella musica, che nel divertimento e nel puro intrattenimento che si farà carico di portare sullo schermo, non senza un grande cuore".