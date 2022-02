Lily James ha indossato più di 50 protesi mammarie durante le riprese di Pam & Tommy

Lily James ha indossato non meno di 50 set di protesi mammarie durante le riprese della miniserie Disney+ Pam & Tommy: l'attrice, 32 anni, ha dovuto indossare un seno finto fatto di gel ogni giorno sul set, al fine di riuscire a replicare il leggendario seno di Pamela Anderson.

Pam & Tommy: Lily James nei panni di Pamela Anderson

L'attrito causato dal suo continuo scatenarsi sullo schermo con il co-protagonista Sebastian Stan, che interpreta Tommy Lee, ovvero l'ex marito di Pamela, ha fatto sì che il reparto trucco dovesse assicurarsi di avere sempre a portata di mano un esorbitante numero di protesi di riserva.

Jason Collins, il capo del trucco dello show, a questo proposito ha dichiarato: "Le protesi... i seni finti che indossa nella serie sono fatti di apparecchi in silicone riempiti di gel che si muovono come la pelle vera e assorbono perfino la luce, sia naturale che artificiale, in modo molto simile."

"Abbiamo usato un paio nuovo di protesi ogni giorno durante le riprese, il che significava che dovevamo averne più di 50 già realizzati. Oltre a questo, il team ha anche dovuto realizzare un numero impressionante di fronti prostetiche. Lily ne ha utilizzate 65 o 70 durante l'intera produzione". Ha concluso Collins, svelando alcuni retroscena di Pam & Tommy, i cui primi tre episodi sono stati rilasciati negli Stati Uniti lo scorso mercoledì.