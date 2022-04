Lily Collins spera di recitare in The Crown, 30 anni dopo aver snobbato la principessa Diana

Lily Collins, che 30 anni fa lanciò un giocattolo contro il principe Carlo e snobbò la principessa Diana, vorrebbe recitare in The Crown, celebre dramma storico di Peter Morgan.

Lily Collins, che oggi adora profondamente The Crown e vorrebbe recitare nel dramma creato e scritto da Peter Morgan, alla tenera età di tre anni si rifiutò di consegnare un mazzo di fiori alla principessa Diana e lanciò un giocattolo contro il principe Carlo.

Lily si trovava ad una festa con il padre, la celebre rock star Phil Collins, e la madre, Jill Tavelman, quando ebbe luogo il peculiare "incidente" che rimarrà per sempre nella storia. La Collins, che ha compiuto 33 anni lo scorso 18 marzo, a questo proposito ha raccontato: "La leggenda narra che stavo porgendo alla principessa Diana un bouquet".

"Improvvisamente, quando lei si è avvicinata per prenderlo io ho provato a tirarlo via dalle sue mani... all'epoca non conoscevo il protocollo, mi hanno detto che ho perfino lanciato un telefono giocattolo contro il principe Carlo", ha concluso l'attrice. Un fotografo ha catturato il momento: nello scatto si vede una raggiante Diana che accetta il bouquet da una Lily estremamente seria.

Ted Bundy - Fascino Criminale: una scena con Lily Collins

Lily Collins, dopo aver recitato con alcuni membri del cast di The Crown in un adattamento della BBC del 2018 di Les Miserables, ha dichiarato: "Ero un grande fan di The Crown e ho irritato tutti quanti facendo mille domande, sarebbe meraviglioso recitare in quella serie."