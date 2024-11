Lilo & Stitch: l'adorabile alieno blu ritratto in una nuova immagine

Disney ha presentato all'evento D23 Brazil una nuova immagine della prossima versione di Lilo & Stitch, in arrivo nel maggio 2025.

Disney ha condiviso una nuova foto della versione di Lilo & Stitch in arrivo nelle sale il 23 maggio 2025.

L'immagine, rivelata all'evento D23 Brazil, mostra così il simpatico alieno blu al centro della trama mentre sembra essere a casa della piccola Lilo, come dimostrano le foto appese intorno al suo letto.

Il cast di Lilo & Stitch

Chris Sanders, co-creatore del film originale di Lilo & Stitch, ritorna a dare voce all'esperimento 626. Nel cast ci sono poi Maia Kealoha (Lilo), Sydney Agudong (Nani), Kaipo Dudoit (David), Courtney B. Vance (Cobra Bubbles), Billy Magnussen (Agent Pleakley), Zach Galifianakis nella parte del Dr. Jumba, e Tia Carrere che sarà Mrs. Kekoa.

Ecco l'immagine:

La nuova immagine di Lilo & Stitch

Magnussen, parlando del progetto, aveva fatto un paragone con la versione originale ricordando: "Non penso si possano paragonare delle opere arte tra di loro. Ho adorato lavorare con tutti a questo progetto. Rideback stava producendo questo film e ho fatto Aladdin con loro. Si tratta, ancora una volta, di una storia sui legami e su una ragazzina che cerca di trovare un amico, e tutto quello che puoi fare è avvicinarti a un progetto come quello con amore. Sono così grato e onorato nel far parte di quel progetto".

Dean Fleischer Camp ha diretto il film e Sanders è stato coinvolto dopo una telefonata del collega che gli aveva proposto di tornare a dare voce al personaggio, condividendo tutto il suo entusiasmo e la passione per la storia.

Cosa racconterà il film

Lilo & Stitch è stato scritto da Chris Kekaniokalani Bright.

Al centro della trama ci sono la piccola Lilo e un alieno, geneticamente progettato con l'unico scopo di distruggere qualsiasi cosa.

Quando l'esperimento 626 fugge, e si ritrova sulla Terra, decide di assumere l'aspetto di un cane, venendo adottato da Lilo che decide, insieme alla sorella, di adottare un cucciolo per provare a superare la solitudine. Le due ragazze sono infatti rimaste orfane e devono fare i conti con numerosi problemi pur di restare insieme. Stitch, nome scelto da Lilo, scopre quindi cosa voglia dire avere una famiglia e avere qualcuno a cui voler bene.