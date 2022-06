Lightyear: il film Pixar debutta a quota 5.2 milioni di dollari negli USA grazie alle anteprime

Il film Lightyear ha già incassato negli Stati Uniti 5.2 milioni di dollari ai box office grazie alle anteprime che si sono svolte nelle giornate di mercoledì e giovedì.

Le prime proiezioni del lungometraggio si sono svolte per la gioia dei fan nella serata di 15 giugno e a partire dal pomeriggio del 16.

Negli Stati Uniti il film Lightyear - La vera storia di Buzz è disponibile in 4.255 sale cinematografiche e sembra destinato ad arrivare a quota 70-85 milioni di dollari incassati nel primo weekend di programmazione. A livello internazione, invece, è presente in 43 mercati, situazione che potrebbe portare a un totale di 135 milioni dei dollari.

Per ora il lungometraggio della Pixar ha superato di molto i risultati ottenuti da Encanto e da Sing, film che si erano fermati con le anteprime rispettivamente a quota 1.5 e 1.6 milioni di dollari.

Lightyear - La vera storia di Buzz, la recensione: La Pixar ci mostra l'eroe dietro il giocattolo di Toy Story

Il lungometraggio animato racconta le origini di Buzz Lightyear, l'eroe che ha ispirato il giocattolo di Toy Story, e segue il leggendario Space Ranger dopo essere rimasto bloccato su un pianeta ostile a 4,2 milioni di anni luce dalla Terra insieme al suo comandante e al loro equipaggio. Mentre Buzz cerca di trovare un modo per tornare a casa attraverso il tempo e lo spazio, si uniscono a lui un gruppo di ambiziose reclute e il suo irresistibile gatto robot di compagnia, Sox. L'arrivo di Zurg, una presenza imponente con un esercito di robot spietati e un fine misterioso, complica le cose e mette a rischio la missione.

Nella versione italiana del film, Lightyear - La vera storia di Buzz, prestano le proprie voci Alberto Malanchino, Ludovico Tersigni ed Esther Elisha che interpretano rispettivamente lo Space Ranger Buzz Lightyear; Sox, il suo gatto robot di compagnia; e Alisha Hawthorne, la sua comandante e migliore amica.