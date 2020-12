Lightyear, la reazione di Chris Evans all'annuncio del film Disney: "Fidatevi, sarà speciale"

O muori da eroe, o vivi tanto a lungo da diventare... Un altro eroe, questa volta targato Disney Pixar. Dopo La Torcia Umana e Captain America, Chris Evans si prepara a diventare Buzz Lightyear, ed ecco ciò che ha avuto da dire al riguardo.

Durante il Disney Investor Day tenutosi ieri, 10 dicembre, le varie divisioni della Walt Disney Company hanno, come si usa dire in gergo, sganciato delle verie e proprie bombe.

E tra i tanti sensazionali annunci della serata vi è stato anche quello di un film Pixar intitolato Lightyear.

Uno spin-off di Toy Story su Buzz Lightyear, direte voi. Beh, sì e no: si tratta infatti di una pelliola che avrà come protagonista il Buzz Lightyear originale, ovvero l'uomo che ha ispirato la linea di giocattoli che conosciamo così bene (l'argomento era stato affrontato anche in Toy Story 2).

E chi darà la voce a questo personaggio? Mr. Chris Evans.

L'attore ha prontamente commentato la notizia sui social, e nel farlo ha voluto rassicurare i fan di Toy Story spiegando meglio la connessione tra il suo Buzz e quello di Tim Allen.

"Non so cosa dire" ha esordito su Twitter, per poi aggiungere "E giusto per essere chiari: questo non è il giocattolo Buzz Lightyear. Questa è l'origin story del Buzz umano che ha ispirato la linea di giocattoli".

Se siete degli appassionati Disney, capirete come si sarà sentito Evans quando gli è stato proposto il ruolo. Da Disneyano Doc. qual è, l'interprete di Steve Rogers non poteva ricevere proposta più appropriata dalla Casa di Topolino. E nonostante ciò, ha voluto valutare prima attentamente il pitch, proprio per rispetto nei confronti di Allen, la saga di Toy Story e i fan Disney.

"Lavorare con Pixar è un sogno che diventa realtà" ha scritto invece l'attore su Instagram "Sono sempre stato un loro grande fan, fin dagli inizi. Il mio team riusciva a malapena a contenere l'entusiasmo quando mi ha riferito che Pixar aveva una proposta per me. Tutto quello che mi hanno detto è stato 'Buzz Lightyear'. Non sapevo nemmeno che cosa intendessero, visto che Tim Allen è Buzz Lightyear, e nessuno potrebbe mai avvicinarsi alla sua performance".

Per questo Evans ha subito indagato al riguardo "Dovevo sapere in cosa questo personaggio si differenziasse e perché valeva la pena di raccontare questa storia. E vi posso dire due cose con assoluta certezza: a) Non la smettevo più di sorridere durante il pitch. Per tutto il tempo. Il sorriso arrivava da un orecchio all'altro. b) Potete stare tranquilli... E caricare a mille l'hype".

E conclude: "Fidatevi quando vi dico che sanno davvero cosa stanno facendo. Questo film sarà davvero speciale, e non calpesterà affatto la storia del franchise. Non riesco nemmeno a quantificare il mio entusiasmo. Mi viene da sorridere ogni volta che ci penso. #LIGHTYEAR".

E anche noi non vediamo l'ora di andare ancora "Verso l'Infinito e Oltre" con questa nuova avventura targata Pixar.