Lightyear, Chris Evans ha chiesto scusa a James Brolin per aver preso a calci il figlio nel MCU

Il protagonista di Lightyear Chris Evans si è sentito in obbligo nel chiedere scusa a James Brolin... per aver preso a calci il Thanos del figlio Josh Brolin nei film degli Avengers.

Lightyear - La vera storia di Buzz è ora al cinema, ma il suo protagonista Chris Evans ha voluto porgere delle scuse alla co-star James Brolin per qualcosa successa nel MCU. Ovvero per aver preso a calci il figlio Josh Brolin nei film degli Avengers.

Avengers: Endgame, un momento del film con Chris Evans

Come ricorderanno i fan del Marvel Cinematic Universe, infatti, è proprio Josh Brolin a interpretare il villain principale dell'Infinity Saga, Thanos, che in Infinity War sembra avere la meglio sui nostri eroi, salvo venire poi sconfitto in Endgame.

Nel frattempo, però, il Captain America di Chris Evans riesce a mettere in cassaforte qualche colpo contro il Titano Pazzo, e per questo l'attore si è sentito in dovere di scusarsi con la co-star di Lightyear, come ci racconta anche Screen Rant riprendendo una chiacchierata di Evans con Fandom.

"Ho incontrato James Brolin per la prima volta la scorsa notte, alla premiere, e gli ho detto 'Scusa se ho dovuto prendere a calci tuo figlio'. Voglio dire, immagino che tecnicamente io ne abbia prese un po', e lui potrebbe aver vinto la battaglia, ma noi abbiamo vinto la guerra".

E pensate che in Lightyear James Brolin presta la voce a Zurg, il villain del film. E proprio destino: Chris Evans vs. Brolin.