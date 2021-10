Ligabue - È andata così: da oggi su RaiPlay la docu-serie su Luciano Ligabue

Ligabue - È andata così è la docu-serie, disponibile da oggi su RaiPlay, che racconta Luciano Ligabue: il primo disco, il rapporto con i fan, la consacrazione, i film da regista e poi gli inciampi e i grandi successi.

Ci vuole un'intera stagione per ripercorrere i 30 anni su e giù da un palco del "Liga", attraverso la voce narrante di Stefano Accorsi, con la regia di Duccio Forzano. Un biopic in 7 capitoli, (ciascuno composto da 3 episodi di circa 15 minuti), online da oggi, martedì 12 ottobre 2021, sulla piattaforma digitale Rai, nel quale Luciano Ligabue ripassa le tappe della sua vita, dialogando con Accorsi tra aneddoti, curiosità inedite ed esibizioni esclusive.

Nella narrazione Stefano Accorsi è il fedele complice della rockstar in questa avventura televisiva che vede coinvolte le testimonianze di tanti amici e colleghi che in qualche modo hanno fatto parte della vita e della carriera dell'artista.

"Un entusiasmo crescente ci ha accompagnato in questi mesi, mentre i vari capitoli di 'Ligabue - E' andata così' erano in preparazione" - commenta Elena Capparelli, Direttore di RaiPlay e Digital. "Un vero regalo, lungo trent'anni, per il nostro pubblico e per i fan di Liga, che ci regala ancora una volta emozioni, musica e parole".

Questi gli ospiti delle prime 3 puntate: Max Cottafavi, Mauro Coruzzi, Francesco De Gregori, Elisa, Eugenio Finardi, Gino e Michele, Marco Ligabue, Linus, Claudio Maioli, Nicoletta Mantovani, Giovanni Marani, Robby Pellati, Federico Poggipollini, Mel Previte, Camila Raznovich, Massimo Recalcati, Rigo Righetti, Gerry Scotti, Walter Veltroni.

All'interno della serie le canzoni e la carriera della rockstar si intersecano ai fatti di cronaca e di costume più salienti degli ultimi 30 anni, che non rappresentano solo semplici elementi di un contesto storico, ma sono episodi che hanno avuto un'influenza sulle scelte e sulla vita dell'artista. Insieme alla musica nella docu-serie si rivivrà anche un altro percorso di Ligabue, quello dedicato ai film e ai libri, per evidenziare lo sguardo intimo e inedito dell'artista che si racconta dai suoi luoghi d'elezione: il suo studio e il suo paese, Campovolo.