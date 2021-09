Licorice Pizza: proiettato a Londra il nuovo trailer del film di Paul Thomas Anderson

Paul Thomas Anderson è tornato alla regia con il film Licorice Pizza e i responsabili del cinema The Prince Charles di Londra hanno svelato quando i fan presenti nella capitale britannica possono vedere le prime attese immagini del progetto in 35mm, chiedendo inoltre di non diffondere online il video.

I responsabili della catena britannica hanno confermato ufficialmente che le prime immagini del film verranno proiettate oggi, martedì 14 settembre, prima di Mulholland Drive e After Hours, mentre il 19 settembre sarà quindi il turno del video associato a Boogie Nights.

Su Twitter The Prince Charles Cinema ha condiviso una richiesta per i tanti fan di Paul Thomas Anderson in attesa delle prime anticipazioni riguardanti Licorice Pizza, in arrivo nelle sale americane il 25 dicembre: "Per favore, non provate a registrare lo schermo mentre viene proiettato il trailer. Il nostro team vi terrà d'occhio. Semplicemente sedetevi e apprezzate lo show".

La storia dovrebbe essere ambientata negli anni '70 nell'area della San Fernando Valley e raccontare il passaggio del protagonista dall'adolescenza all'età adulta del protagonista, interpretato da Cooper Hoffman. Nel cast anche Bradley Cooper, Alana Haim e Benny Safdie.

Il titolo del lungometraggio fa riferimento alla catena di negozi di dischi con sede nel sud della California che era popolare negli anni '70. Il trailer di Licorice Pizza era già stato presentato in anteprima mondiale a Londra al The Prince Charles Cinema prima delle proiezioni di classici come Beavis & Butt-Head alla conquista dell'America e American Graffiti. Dopo l'anteprima, il trailer di Licorice Pizza è stato proiettato prima delle proiezioni di Un bacio e una pistola e Repo Men al New Beverly di Los Angeles. Sempre a Los Angeles, il filmato è stato poi proiettato prima de L'altro uomo all'American Cinematheque.