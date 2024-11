Libera, da stasera su Rai 1 la fiction con Lunetta Savino: la trama, il cast, quante puntate sono

Prende il via in questo martedì 19 novembre, nella prima serata di Rai 1, Libera, la nuova serie tv con Lunetta Savino e Matteo Martari: le anticipazioni, il cast, per quante settimane ci farà compagnia.

Lunetta Savino, accantonato per il momento l'impegno con Lolita Lobosco, torna da stasera su Rai 1, in prima serata, con una fiction, Libera, di cui è protagonista. Diretta da Gianluca Mazzella, la serie si muove sullo sfondo di Trieste e nella vita di una donna che, oltre a essere un magistrato irreprensibile e una nonna premurosa, è una madre che lotta con una ferita che non si rimarginerà mai: la perdita di una figlia.

Libera: anticipazioni della prima puntata

Stasera, martedì 19 novembre, andrà in onda il primo appuntamento con la fiction. Faremo quindi la conoscenza di Libera Orlando, giudice del tribunale di Trieste nella vita professionale, nel privato è nonna di Clara, ex moglie di Davide Moresco, vicequestore di polizia con cui condivide la custodia della nipote, ma soprattutto è madre di Bianca, morta 15 anni prima in circostanze ancora poco chiare.

Nel primo episodio della serata, intitolato In claris non fit interpretatio, Libera, infatti, sta ancora segretamente indagando sulla scomparsa della figlia, ufficialmente avvenuta per overdose, motivazione a cui lei non ha mai creduto. Accanto, come sempre, ha la sorella Isabella, che non l'ha mai lasciata durante gli anni più difficili.

In un giorno qualunque, in tribunale, riconosce un volto familiare: si tratta dell'uomo che era stato visto con Bianca il giorno in cui è morta.

Libera, la recensione: dimenticate Cettina, ora Lunetta Savino è la giudice Orlando

Nel secondo episodio, Homo faber fortunae suae, scopriamo che quell'uomo si chiama Pietro Zanon. Pregiudicato, è lui l'assassino di Bianca? In realtà all'epoca Pietro era il fidanzato di Bianca e, proprio per la sua vicinanza alla ragazza, potrebbe in effetti conoscere l'identità del vero colpevole. Da nemico giurato, diventa così un alleato di Libera nella ricerca della verità.

Il cast

A guidare il cast di Libera, come già anticipato, c'è Lunetta Savino, attrice amatissima dal pubblico del piccolo schermo. Accanto a lei ci sarà anche Matteo Martari nei panni di Pietro Zanon, il 40enne ex fidanzato di Bianca, appena uscito dal carcere e prezioso alleato nella ricerca della verità sulla morte della ragazza.

Con loro ci sono poi anche Gioele Dix (sarà Ettore Rizzo, collega di Libera, verso cui è fortemente attratto), Claudio Bigagli (Davide, l'ex marito della giudice), Roberto Citran (nei panni di Aldo Ferreo, l'antagonista). Monica Dugo veste invece i panni di Isabella, sorella di Libera, e Daisy Pieropan è Clara, l'amatissima e vivace nipote.

Da quante puntate è composta la prima stagione di Libera?

Per ora non sappiamo se Libera avrà anche altre stagioni, cosa che dipenderà evidentemente dagli ascolti. Per il momento la RAI ha confezionato 8 episodi in totale, che verranno mandati in onda, due per volta, nel corso di quattro prime serate. Il finale di stagione, salvo imprevisti, sarà quindi trasmesso martedì 10 dicembre.

Libera è naturalmente visibile anche in streaming, su RaiPlay, in contemporanea alla messa in onda televisiva oppure on demand. Sulla piattaforma della Rai, tra l'altro, è già disponibile, in anteprima, la prima puntata.