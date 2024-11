Gli One Direction riuniti al funerale di Liam Payne

Gli ex componenti degli One Direction, Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik e Louis Tomlinson, si sono ritrovati per partecipare al funerale del loro ex collega e amico Liam Payne. Vestiti in abito scuro come da prassi, i quattro musicisti sono stati fotografati mentre entravano separatamente nella chiesa.

La cerimonia si è svolta in forma privata ad Amersham, Buckinghamshire, Inghilterra. Alla funzione erano presenti anche la fidanzata di Payne, Kate Cassidy, e Cheryl Cole, madre del figlio di Payne, Bear, accompagnati dal giudice di X Factor Simon Cowell e James Corden.

L'addio

Liam Payne è morto lo scorso 16 ottobre all'età di 31 anni dopo essere caduto dal balcone del terzo piano di un hotel a Buenos Aires, in Argentina. La sua bara è stata trasportata in chiesa su una carrozza bianca trainata da cavalli e decorata con fiori che formavano le parole 'figlio' e 'papà'.

Gli One Direction sono attualmente in pausa a tempo indeterminato dal 2016 e in occasione dell'addio a Liam Payne hanno pubblicato sui social una dichiarazione congiunta:"Con il tempo, e quando tutti saranno pronti, ci sarà di più da dire. Per ora, ci prenderemo del tempo per elaborare il dolore e la perdita di un nostro fratello, che abbiamo amato profondamente. I ricordi che abbiamo condiviso con lui saranno custoditi per sempre. Per ora, i nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e ai fan che lo hanno amato insieme a noi. Ci mancherà terribilmente. Ti amiamo, Liam".

La storia degli One Direction

Il gruppo si formò nel 2010 dopo che ciascun membro aveva partecipato da solista al talent show britannico X Factor, classificandosi poi terzo nella competizione e firmando un contratto discografico con la Syco Entertainment di Simon Cowell.

Gli One Direction con Harry Styles e il resto dei suoi giovanissimi membri diventarono ben presto una delle boy band più vendute di tutti i tempi, con successi come What Makes You Beautiful, Night Changes e Story of My Life.