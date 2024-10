Liam Payne, ex membro dei One Direction, è morto a 31 anni

Liam Payne, ex membro dei One Direction e star della musica, è morto all'età di 31 anni nella giornata del 16 ottobre 2024.

Il giovane, secondo quanto rivelato dalla polizia, è caduto dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires, in Argentina.

Le prime notizie sulla morte del cantante

Secondo alcuni testimoni, Liam Payne è caduto dalla sua stanza del CasaSur Palmero Hotel poco dopo le 5 del pomeriggio. I medici accorsi sulla scena non hanno potuto far altro che confermare il decesso dell'artista e le indagini su quanto è successo sono attualmente in corso.

Alcune persone hanno inoltre dichiarato che alcune ore prima il giovane si era comportato in modo confuso e agitato nella lobby dell'albergo, rompendo anche il suo laptop e venendo riaccompagnato nella sua stanza.

Payne era diventato famoso nel 2010 grazie alla sua partecipazione al talent show X-Factor, diventando parte del gruppo One Direction insieme a Niall Horan, Zayn Malik, Harry Styles e Louis Tomlinson. Il giovane aveva partecipato alle selezioni anche nel 2008, venendo tuttavia scartato.

La carriera di Liam Payne

La boyband formata per lo show era arrivata terza, ottenendo tuttavia un contratto con la Syco Entertainment di Simon Cowell e ottenendo un travolgente successo internazionale, vendendo oltre 70 milioni di copie dei loro album. Nel 2016 il gruppo aveva annunciato una pausa e i membri avevano iniziato le loro carriere come solisti.

Liam, nel marzo 2017, era inoltre diventato padre di Bear Grey, figlio avuto con la star del pop britannico Cheryl Cole.

Payne aveva lanciato il suo primo singolo intitolato Strip That Down nel 2017, arrivando nella top 10 negli Stati Uniti e al terzo posto in classifica nel Regno Unito. Nel 2019 aveva presentato il suo primo album, LP1.

Qualche mese fa Liam aveva presentato un nuovo singolo, intitolato Teardrops.

Il cantante, in passato, aveva parlato apertamente della sua lotta contro l'alcolismo e pensieri suicidi. Un anno fa aveva dichiarato di essere sobrio da oltre tre mesi e di stare vivendo un periodo positivo della sua vita, ringraziando anche i fan del sostegno.